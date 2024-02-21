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Saúde

Patrícia Poeta diz que passou 15 dias internada com dengue após erro médico

No Encontro desta quarta (21), apresentadora relembrou um erro médico grave do qual foi vítima quando teve dengue
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 11:26

Patrícia contou sua experiência após o "Bem-Estar" falar sobre os remédios contraindicados em caso de dengue. Valéria Almeida explicou que cada caso deve ser analisado individualmente com o médico.
Patrícia Poeta teve hepatite medicamentosa após um médico receitar paracetamol quando ela estava com dengue
Patrícia Poeta teve hepatite medicamentosa após um médico receitar paracetamol quando ela estava com dengue Crédito: Rede Globo
A apresentadora do Encontro recebeu o diagnóstico errado quando teve dengue. "Eu passei por isso quando tive dengue, muitos anos atrás. Eu procurei um médico, na época eu estava visitando a minha família no Sul e não tinha muitos casos de dengue. Então, esse médico me diagnosticou com uma virose e pediu para eu tomar paracetamol 750mg de quatro em quatro horas", disse ontem no programa.
Quando recebeu o diagnóstico certo, o remédio já tinha afetado o fígado: "Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, na época eu morava lá, aí sim fui diagnosticada com dengue. Eu já estava com hepatite medicamentosa em função do remédio".
"Eu tive que aguentar a dengue durante 15 dias no hospital e tomando pouco remédio para dor, porque já tinha afetado o fígado. Então, isso realmente é algo muito importante", revelou Patrícia. 

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