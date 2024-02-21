Mãe de Raquele, do BBB 24, grava vídeo para filha lendo carta do Sincerão

No início da semana, os brothers do BBB 24 participaram do Sincerão. Na dinâmica, que envolvia triturar cartas enviadas por familiares, Raquele acabou sendo escolhida por Davi e não pode ler a mensagem carinhosa. Apesar disso, Rosinete Cardozo, mãe da capixaba, enviou um vídeo exclusivo para HZ lendo a carta que filha receberia.
“Oi, meu amor. Mamãe te ama muito. Eu quero te dizer que estou orgulhosa de você e falar que aqui está tudo bem. Continue firme aí dentro. Te amamos muito”, disse Rosinete Cardozo.
A mãe da doceira de Aracruz também fez questão de deixar uma mensagem de incentivo para filha. “A Raquele é uma menina carinhosa, amorosa, batalhadora e sonhadora… Espero que ela continue firme, sendo quem ela é e (dizer) que, aqui fora, vamos ficar em oração. Que Deus ilumine a ‘cabecinha’ dela”, completou.
A carta lida por Rosinete também continha textos do noivo, Carlos Eduardo, do pai, Jabeis, e da irmã, Josiquele. Todas as mensagens foram escritas à mão e tiveram como foco dar 'força' para Raquele enfrentar o restante do jogo. O perfil da capixaba publicou o conteúdo na íntegra.