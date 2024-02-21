Mãe de Raquele, do BBB 24, grava vídeo para filha lendo carta do Sincerão Crédito: Divulgação/Acervo Pessoal

“Oi, meu amor. Mamãe te ama muito. Eu quero te dizer que estou orgulhosa de você e falar que aqui está tudo bem. Continue firme aí dentro. Te amamos muito”, disse Rosinete Cardozo.

A mãe da doceira de Aracruz também fez questão de deixar uma mensagem de incentivo para filha. “A Raquele é uma menina carinhosa, amorosa, batalhadora e sonhadora… Espero que ela continue firme, sendo quem ela é e (dizer) que, aqui fora, vamos ficar em oração. Que Deus ilumine a ‘cabecinha’ dela”, completou.