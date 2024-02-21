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Mãe de Raquele, do BBB 24, grava vídeo para filha lendo carta do Sincerão

Rosinete Cardozo enviou um vídeo exclusivo para HZ e também aproveitou para deixar uma mensagem de incentivo para filha
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 11:00

Mãe de Raquele, do BBB 24, grava vídeo para filha lendo carta do Sincerão
Mãe de Raquele, do BBB 24, grava vídeo para filha lendo carta do Sincerão Crédito: Divulgação/Acervo Pessoal
No início da semana, os brothers do BBB 24 participaram do Sincerão. Na dinâmica, que envolvia triturar cartas enviadas por familiares, Raquele acabou sendo escolhida por Davi e não pode ler a mensagem carinhosa. Apesar disso, Rosinete Cardozo, mãe da capixaba, enviou um vídeo exclusivo para HZ lendo a carta que filha receberia.
“Oi, meu amor. Mamãe te ama muito. Eu quero te dizer que estou orgulhosa de você e falar que aqui está tudo bem. Continue firme aí dentro. Te amamos muito”, disse Rosinete Cardozo.
A mãe da doceira de Aracruz também fez questão de deixar uma mensagem de incentivo para filha. “A Raquele é uma menina carinhosa, amorosa, batalhadora e sonhadora… Espero que ela continue firme, sendo quem ela é e (dizer) que, aqui fora, vamos ficar em oração. Que Deus ilumine a ‘cabecinha’ dela”, completou.
A carta lida por Rosinete também continha textos do noivo, Carlos Eduardo, do pai, Jabeis, e da irmã, Josiquele. Todas as mensagens foram escritas à mão e tiveram como foco dar 'força' para Raquele enfrentar o restante do jogo. O perfil da capixaba publicou o conteúdo na íntegra.

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