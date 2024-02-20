BBB 24: Wanessa especula se Marcus Buaiz proibiu mensagem dos filhos em carta

Wanessa questionou ausência dos filhos em carta da família Crédito: Reprodução/Globoplay

O Sincerão desta segunda-feira (19) continua dando o que falar na casa mais vigiada do Brasil. Após receber uma carta na dinâmica escrita pela irmã, Camila Camargo, Wanessa questionou a ausência dos filhos na mensagem. Além dela, Davi, Deniziane e Fernanda receberam carinhas.

"Eu como mãe estava desesperada para ler uma carta dos meus filhos. Aí eu vejo outra mãe também querendo [...] O amor de mãe com um filho é um negócio surreal”, disse Wanessa.

Wanessa é mãe de João Francisco, de 9 anos, e José Marcos, de 12, fruto do relacionamento com o empresário capixaba. Sem a presença dos filhos no conteúdo da carta, a cantora especulou uma possível proibição de Buaiz.

“Ela fala dos meus sobrinhos. Já noiei imaginando que: ‘O pai proibiu porque falei alguma merda aqui’. Eu estou noiada, lá fora é um caos”, disse Wanessa. Na sequência, Pitel e Rodriguinho falaram para a cantora ficar tranquila.

Veja o momento que Wanessa questiona a ausência dos filhos na carta de irmã:

O questionamento de Wanessa Camargo também repercutiu fora da casa. Diante das especulações dos fãs, a equipe da cantora fez um pronunciamento nas redes sociais negando que Marcus Buaiz teria vetado os filhos de enviarem mensagens.

‘No sincerão de hoje, Camilla enviou uma linda carta de amor para Wanessa. Especulou-se que Marcus teria proibido os filhos de enviarem uma carta para a mãe, o que não é verdade. Marcus e Wanessa têm uma boa relação e se apoiam. Na última dinâmica Wanessa recebeu um desenho dos filhos. Nessa, a carta da irmã foi a escolhida. Importante ressaltar que a equipe sempre envia o que é pedido pela produção do programa sem conhecimento prévio das dinâmicas e consequências”, disse a equipe.