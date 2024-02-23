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Justiça anula processo de abuso sexual contra Steven Tyler, do Aerosmith

O juiz alegou que Jeanne Bellino demorou muito para processar o vocalista do Aerosmith. Tyler sempre negou as acusações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 10:04

Steven Tyler foir formalmente indiciado por abuso sexual
Steven Tyler foi acusado de agredir sexualmente uma adolescente em 1975 Crédito: Zack Whitford
Nesta quarta-feira, 21, um juiz dos Estados Unidos rejeitou um processo que acusava Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, de agredir sexualmente uma adolescente em 1975. As acusações foram feitas pela modelo Jeanne Bellino.
Lewis Kaplan, juiz distrital em Manhattan, Nova York, alegou que Jeanne demorou muito para processar o vocalista do Aerosmith. Tyler sempre negou as acusações.
Segundo Kaplan, a modelo não se qualificava para o período de dois anos necessários para dar seguimento à ação que, de outra forma, se estenderia além dos prazos de prescrição. O juiz ainda ressaltou que a suposta vítima não alegou que a conduta do vocalista se configurava como um "sério risco de lesão física".
O responsável pela anulação do processo ainda disse que a mulher demonstrou "falta de diligência", visto que se ela denunciasse o caso antes, ele poderia se enquadrar na Lei das Vítimas Infantis e a Lei dos Sobreviventes Adultos.
David Long-Daniels, advogado de Steven Tyler celebrou a decisão do juiz. Em nota enviada à imprensa americana, ele disse: "Concordamos com o raciocínio do juiz e estamos gratos por este resultado em nome do nosso cliente".
Até o momento, a defesa de Jeanne Bellino não se pronunciou.
Na época do caso, a modelo tinha 17 anos e foi a um desfile de moda em Manhattan, onde conheceu o Aerosmith. Na versão dela, ela e o cantor, que tinha 27 anos, caminhavam pela rua quando ele a forçou a entrar em uma cabine telefônica onde Tyler a apalpou, fez sexo simulado e colocou a língua em sua garganta enquanto os outros riam da situação.
Na denúncia, Jeanne ainda alegou que, em uma comitiva no Warwick Hotel, Tyler a agrediu pela segunda vez. O cantor já havia sido acusado de agressão sexual em 1973.

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