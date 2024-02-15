Shakira anuncia álbum após hit em que alfineta Piqué: 'Reconstruí a mim mesma'

Shakira anuncia álbum após hit em que alfineta Piqué Crédito: Reuters/Folhapress

A cantora Shakira anunciou que vai lançar em 22 de março o disco "Las Mujeres Ya No Lloran", ou "As Mulheres Não Choram Mais" em português.

"Criei esse álbum junto com vocês, minhas lobas que estiveram comigo por todo o caminho", escreveu a colombiana no Instagram. "Eu reconstruí a mim mesma ao escrever cada uma dessas músicas. Enquanto as cantava, minhas lágrimas viraram diamantes e minha vulnerabilidade se transformou em força."

É o primeiro disco dela em sete anos, e o 12º de sua carreira. Shakira fez sucesso nas paradas mundiais do ano passado com o hit "Music Sessions Vol. 53", em que esculacha seu ex-marido, o jogador de futebol Gerard Piqué, com quem teve um término conturbado.