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Melody é atingida por spray de pimenta e precisa encerrar show

Vídeo mostra a artista recebendo atendimento médico. Cantora se apresentou em um trio elétrico na quarta-feira em Santana e passou mal junto da equipe
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 15:53

Melody é vista aos beijos com rapaz misterioso
Melody é atingida por spray de pimenta Crédito: Reprodução/Instagram/@melodyoficial3
Na última quarta-feira, 14, Mc Melody, 17 anos, comunicou em seu Instagram que não conseguiu concluir um show que realizava em Santana, na Bahia, após uma confusão. Houve um tumulto com o público e os seguranças utilizaram gás de pimenta para dispersar. O produto acabou atingindo Melody e sua equipe.
A cantora e os integrantes da sua equipe receberam atendimento médico e ficaram bem após o incidente.
No comunicado publicado por Melody, diz-se: "Devido aos acontecimentos no show de hoje (14 de fevereiro), a cantora Melody não conseguiu concluir o show. Após 2 horas e 20 minutos de show no trio elétrico, aconteceu uma pequena confusão com o público embaixo do trio, onde seguranças jogaram muito gás de pimenta para dispensar o público, porém atingiu Melody e sua equipe, que passaram muito mal mas foram imediatamente atendidas pela equipe médica e levadas ao pronto socorro. Ela e a equipe passam bem."
Já no aeroporto, no dia seguinte, a cantora voltou a informar os seus seguidores que estava bem.

QUEM É MELODY

Melody lançou seu último single em 5 de fevereiro de 2024, Virou Love, com participação de Mari Fernandez. Ela emplacou três sucessos entre 2022 e 2023: Pipoco, com Ana Castela, Barbie de Chapéu, com Paula Guilherme, e Love Love, com Naldo Benny. A cantora é filha de MC Bellinho e irmã de Bella Angel, que também é cantora.

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