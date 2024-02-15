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MC Daniel tem carro de R$ 800 mil roubado e faz apelo aos criminosos

Funkeiro ainda promete recompensa para quem ajudá-lo a recuperar o automóvel levado na zona sul do Rio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 15:33

MC Daniel tem carro de R$ 800 mil roubado
MC Daniel tem carro de R$ 800 mil roubado Crédito: Reprodução/Instagram
MC Daniel usou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para contar que teve um de seus carros roubados no Joá, zona sul do Rio de Janeiro. O automóvel do funkeiro, avaliado em mais de R$ 800 mil, era dirigido por um dos seguranças quando foi levado pelos criminosos. Daniel detalhou a ação dos bandidos armados com fuzis e fez um apelo: "Devolve aí". Ele ainda prometeu uma recompensa.
"Urgente. Roubaram meu carro no Rio de Janeiro. Se alguém ver [sic] manda foto ou vídeo. Foi roubado de fuzil na rua do Rio Beach Club, entrada paro Joá", iniciou o cantor que teria chegado ao Rio de avião e estaria esperando o carro, levado pelos seus seguranças de São Paulo para a capital fluminense.
"Então, família seguinte: eu vim para o Rio de Janeiro hoje de manhã de avião e o Paulo, que é meu segurança, e o Caldeira, estavam vindo com a minha Land Rover Defender para cá. Os caras abordaram os moleques. Como é que foi?", questionou Daniel. "Levaram embora. Vieram com as peças [fuzis] na mão e tudo mais. E já era, entendeu?", respondeu um dos homens que aparece no vídeo.
"Rapaziada, só dando um salve para vocês devolverem o bagulho aí na amizade, na tranquilidade, entendeu? Devolve aí. Vocês estão ligados que nós somos moleques de baixo, ajudamos todo mundo, do coração bom", disse Daniel lembrando já ter recuperado outro carro.
"Se alguém tiver informações aí, manda para nós. Vai ter recompensa. Lembrando que já recuperamos um carro em São Paulo há um tempo. Vou mandar uma recompensa", reforçou MC Daniel.

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