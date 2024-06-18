Festa de Cachoeiro terá shows de Dilsinho, Anderson Freire e Munhoz e Mariano

Com 10 dias de programação gratuita, a Festa de Cachoeiro de 2024 promete muitas atividades, homenagens e diversão no município entre os dias 21 e 30 de junho.
A programação inclui as tradicionais solenidades, como a recepção do Cachoeirense Ausente, a Missa de São Pedro e a Corrida de São Pedro, além de uma série de shows musicais com a participação de artistas nacionalmente conhecidos, como o cantor Dilsinho, a dupla Munhoz e Mariano e o cantor gospel Anderson Freire.
A programação será aberta com festas típicas da época do ano, como a Feira de Artesanato Artes na Praça São João e a segunda edição do Festival de Quadrilha, a partir do dia 21 de junho, na Praça de Fátima.
E a partir do dia 26, no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, localizado no bairro Aeroporto, o espaço alternativo permanecerá aberto e contará com um palco onde diversos artistas de Cachoeiro e região se apresentarão, com programação musical diversificada. A entrada para o local é solidária, com um quilo de alimento não perecível.
Além disso, o Festival “Música e Café” retornará à programação da festa, com muitas comidas e bebidas, além de opções de artesanato local, ideal para quem busca itens de decoração, presentes exclusivos e vestuário diferenciado, com artesãos da região.
Para a secretária municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro, Fernanda Martins, o Festival “Música e Café” é um espaço dedicado à valorização dos artistas e empreendedores locais, que oferece um ambiente voltado para a socialização dos visitantes.
“Quando planejamos a programação da Festa de Cachoeiro, sempre nos preocupamos em oferecer atrações para os mais diversos públicos. Para os que gostam de grandes shows, teremos rodeios e atrações musicais nacionais. Já para quem prefere um ambiente mais tranquilo, para ir com amigos e familiares, o Festival ‘Música e Café’ é uma excelente opção”, expressa a secretária.
Programação da Festa de Cachoeiro 2024
21 A 24 DE JUNHO - Praça de Fátima
- 17h às 22h – Feira de Artesanato Art’s na Praça “São João”
- 19h – Festival de Quadrilha
- 22 DE JUNHO - Corrida Kids
- 15h – Concentração com DJ Jorge Morais – Praça de Fátima
- 16h – Largada da Corrida – será na Av. Beira Rio, em frente à Praça de Fátima
- 19h – Encontro de Corais – Catedral São Pedro
- 23 DE JUNHO - Corrida de São Pedro
- 06h – Concentração com DJ Jorge Morais – Praça de Fátima
- 07h – Largada e Chegada da Corrida – Praça de Fátima
24 DE JUNHO - Cachoeirense Ausente
- 16h – Chegada do Cachoeirense Ausente; entrega da Chave da Cidade e apresentação da Banda 26 de Julho – Trevo da Itapemirim
- 17h30 – Recepção solene do Cachoeirense Ausente e apresentação de Clara Marins – Praça Jerônimo Monteiro
- 19h30 – Solenidade do Cachoeirense Ausente no Centro Operário de Proteção Mútua
25 DE JUNHO - Jaraguá Tênis Clube
- 19h – Sessão solene na Câmara Municipal – entrega de Comendas: Rubem Braga, Newton Braga e In Memoriam
27 DE JUNHO - Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
- 18h – Abertura Oficial da Feira – Música e Café
- 19h – Show de Rodeio
- 21h – Ato Profético por Cachoeiro – Noite Gospel
- 22h – Show de Anderson Freire
28 DE JUNHO - Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
- 18h – Abertura Oficial da Feira – Música e Café
- 19h30 – Show de Rodeio
- 22h – Show do grupo Samba pra Todos
- 23h50 – Show de Dilsinho
29 DE JUNHO
- 05h – Alvorada com a Banda 26 de Julho – caminhada por diversos bairros da cidade
- 08h – Desfile Escolar – Praça Jerônimo Monteiro
- 15h – Procissão de São Pedro – saída da Catedral de São Pedro
- 17h – Missa de São Pedro – Grêmio Santo Agostinho Vila Rica
- 18h – Abertura da Feira – Música e Café
- 19h – Show do grupo Anjos de Resgate – Grêmio Santo Agostinho Vila Rica
- 19h – Festa dos Amigos da Praça Vermelha – Ponte de Ferro Demisthóclides Baptista
- 19h30 – Show de Rodeio – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
- 22h – Show de Paula Neves – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
- 23h50 – Show de Munhoz e Mariano – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
- 23h – Baile de Gala – Caçadores Carnavalesco Clube
30 DE JUNHO - Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
- 14h – Abertura da Feira – Música e Café
- 16h – Abertura do Parque de Exposições
- 16h – Encontro de Bateristas de Cachoeiro
- 18h – Show da Turma da Tina
- 18h – Abertura da Feira – Música e Café
- 19h30 – Show de Rodeio