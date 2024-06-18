Festa de Cachoeiro terá shows de Dilsinho, Anderson Freire e Munhoz e Mariano

Festa de Cachoeiro terá shows de Munhoz e Mariano, Dilsinho e Anderson Freire Crédito: Foto: Pedro Renato / Reprodução / Divulgação

Com 10 dias de programação gratuita, a Festa de Cachoeiro de 2024 promete muitas atividades, homenagens e diversão no município entre os dias 21 e 30 de junho.

A programação inclui as tradicionais solenidades, como a recepção do Cachoeirense Ausente, a Missa de São Pedro e a Corrida de São Pedro, além de uma série de shows musicais com a participação de artistas nacionalmente conhecidos, como o cantor Dilsinho, a dupla Munhoz e Mariano e o cantor gospel Anderson Freire.

A programação será aberta com festas típicas da época do ano, como a Feira de Artesanato Artes na Praça São João e a segunda edição do Festival de Quadrilha, a partir do dia 21 de junho, na Praça de Fátima.

espaço alternativo permanecerá aberto e contará com um palco onde diversos artistas de E a partir do dia 26, no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, localizado no bairro Aeroporto, opermanecerá aberto e contará com um palco onde diversos artistas de Cachoeiro e região se apresentarão, com programação musical diversificada. A entrada para o local é solidária, com um quilo de alimento não perecível.

Além disso, o Festival “Música e Café” retornará à programação da festa, com muitas comidas e bebidas, além de opções de artesanato local, ideal para quem busca itens de decoração, presentes exclusivos e vestuário diferenciado, com artesãos da região.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro, Fernanda Martins, o Festival “Música e Café” é um espaço dedicado à valorização dos artistas e empreendedores locais, que oferece um ambiente voltado para a socialização dos visitantes.

“Quando planejamos a programação da Festa de Cachoeiro, sempre nos preocupamos em oferecer atrações para os mais diversos públicos. Para os que gostam de grandes shows, teremos rodeios e atrações musicais nacionais. Já para quem prefere um ambiente mais tranquilo, para ir com amigos e familiares, o Festival ‘Música e Café’ é uma excelente opção”, expressa a secretária.

Programação da Festa de Cachoeiro 2024

21 A 24 DE JUNHO - Praça de Fátima

17h às 22h – Feira de Artesanato Art’s na Praça “São João”

19h – Festival de Quadrilha

22 DE JUNHO - Corrida Kids

15h – Concentração com DJ Jorge Morais – Praça de Fátima

16h – Largada da Corrida – será na Av. Beira Rio, em frente à Praça de Fátima

19h – Encontro de Corais – Catedral São Pedro

23 DE JUNHO - Corrida de São Pedro

06h – Concentração com DJ Jorge Morais – Praça de Fátima

07h – Largada e Chegada da Corrida – Praça de Fátima

24 DE JUNHO - Cachoeirense Ausente

16h – Chegada do Cachoeirense Ausente; entrega da Chave da Cidade e apresentação da Banda 26 de Julho – Trevo da Itapemirim

17h30 – Recepção solene do Cachoeirense Ausente e apresentação de Clara Marins – Praça Jerônimo Monteiro

19h30 – Solenidade do Cachoeirense Ausente no Centro Operário de Proteção Mútua

25 DE JUNHO - Jaraguá Tênis Clube 19h – Sessão solene na Câmara Municipal – entrega de Comendas: Rubem Braga, Newton Braga e In Memoriam

27 DE JUNHO - Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

18h – Abertura Oficial da Feira – Música e Café

19h – Show de Rodeio

21h – Ato Profético por Cachoeiro – Noite Gospel

22h – Show de Anderson Freire

28 DE JUNHO - Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

18h – Abertura Oficial da Feira – Música e Café

19h30 – Show de Rodeio

22h – Show do grupo Samba pra Todos

23h50 – Show de Dilsinho

29 DE JUNHO

05h – Alvorada com a Banda 26 de Julho – caminhada por diversos bairros da cidade

08h – Desfile Escolar – Praça Jerônimo Monteiro

15h – Procissão de São Pedro – saída da Catedral de São Pedro

17h – Missa de São Pedro – Grêmio Santo Agostinho Vila Rica

18h – Abertura da Feira – Música e Café

19h – Show do grupo Anjos de Resgate – Grêmio Santo Agostinho Vila Rica

19h – Festa dos Amigos da Praça Vermelha – Ponte de Ferro Demisthóclides Baptista

19h30 – Show de Rodeio – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

22h – Show de Paula Neves – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

23h50 – Show de Munhoz e Mariano – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

23h – Baile de Gala – Caçadores Carnavalesco Clube