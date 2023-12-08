Cantor do Tchakabum conta como é viver em Cachoeiro de Itapemirim

Quem não se lembra dos sucessos da banda Tchakabum como "Onda Onda" (Tesouro de Pirata), que fez o Brasil dançar coreografado no começo dos anos 2000? Um dos integrantes da banda, Monsueto Ferreira Menezes, de 52 anos, escolheu as terras capixabas para viver e conta o que tem encontrado de interessante por aqui.
O carioca conta que até já havia feito um show na cidade de Cachoeiro de Itapemirim no passado, mas foi por conta de um grande amor que veio morar na cidade sulina.
“Moro aqui há 3 anos, desde a época da pandemia. Conheci a Suellen Rosado da Silva, minha esposa, que mora em Cachoeiro. Conheci ela num último dia de carnaval no Rio de Janeiro e vinha para cá sempre. Conheci a família, fui me apegando às pessoas e acabei morando aqui”, revela o artista.
Quando perguntado sobre o que tem achado da cidade, ele não negou – o clima da cidade é o que mais o impressionou – mas se encantou por outros locais.
Cachoeiro é muito quente, nossa! Aqui pega fogo. Mas o Estado é muito lindo. Aqui perto tem Pedra Azul, que vamos quando o clima está mais frio, as montanhas, tem Guarapari com ótimas praias e Vitória, que estou sempre para pegar voo para os shows
Monsueto Ferreira Menezes, do grupo Tchakabum, mora em Cachoeiro
Ao lado do irmão, Marcelo Menezes, eles fundaram a banda em 1998 e emplacaram hits como "Avião", "Explosão", entre outros e nunca mais pararam, continuando a fazer show por todo o país.
O cantor do Tchakabum também falou sobre o futuro ao revelar os novos projetos. “Temos vários lançamentos, como ‘Pitbull sem coleira’ e estamos fazendo feat com a cantora Gretchen”, disse.