Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Onda, olha a onda...

Cantor do Tchakabum conta como é viver em Cachoeiro de Itapemirim

Monsueto Ferreira Menezes, de 52 anos, mora em terras capixabas há 3 anos e revela motivo que o fez trocar o Rio de Janeiro pelo Espírito Santo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 14:35

Quem não se lembra dos sucessos da banda Tchakabum como "Onda Onda" (Tesouro de Pirata), que fez o Brasil dançar coreografado no começo dos anos 2000? Um dos integrantes da banda, Monsueto Ferreira Menezes, de 52 anos, escolheu as terras capixabas para viver e conta o que tem encontrado de interessante por aqui.
Monsueto pratica esportes como crossfit e vôlei
Monsueto pratica esportes como crossfit e vôlei Crédito: Arquivo pessoal
O carioca conta que até já havia feito um show na cidade de Cachoeiro de Itapemirim no passado, mas foi por conta de um grande amor que veio morar na cidade sulina.
“Moro aqui há 3 anos, desde a época da pandemia. Conheci a Suellen Rosado da Silva, minha esposa, que mora em Cachoeiro. Conheci ela num último dia de carnaval no Rio de Janeiro e vinha para cá sempre. Conheci a família, fui me apegando às pessoas e acabei morando aqui”, revela o artista.
Quando perguntado sobre o que tem achado da cidade, ele não negou – o clima da cidade é o que mais o impressionou – mas se encantou por outros locais.
Cachoeiro é muito quente, nossa! Aqui pega fogo. Mas o Estado é muito lindo. Aqui perto tem Pedra Azul, que vamos quando o clima está mais frio, as montanhas, tem Guarapari com ótimas praias e Vitória, que estou sempre para pegar voo para os shows

Monsueto Ferreira Menezes, do grupo Tchakabum, mora em Cachoeiro

Ao lado do irmão, Marcelo Menezes, eles fundaram a banda em 1998 e emplacaram hits como "Avião", "Explosão", entre outros e nunca mais pararam, continuando a fazer show por todo o país.
O cantor do Tchakabum também falou sobre o futuro ao revelar os novos projetos. “Temos vários lançamentos, como ‘Pitbull sem coleira’ e estamos fazendo feat com a cantora Gretchen”, disse.
Artista conheceu Vargem Alta
Artista costuma registrar os passeios pelo Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

Veja Também

Repórter do Encontro com Patrícia Poeta sofre tentativa de roubo ao vivo

Cantor Zé Neto deixa a UTI após capotagem e fratura de três costelas

É o amor: Eduardo Leite publica declaração na web para namorado capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As crianças invisíveis do Sudão nascidas na guerra e sem registro
Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Após afastamento, Fernando Cinelli tem fotos apagadas de perfis da Apex nas redes sociais
Imagem de destaque
O que é a 'fase lútea' – e por que algumas mulheres se sentem 'mais feias' durante ela

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados