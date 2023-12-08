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Repórter do Encontro com Patrícia Poeta sofre tentativa de roubo ao vivo

Ju Massaoka estava em link para falar sobre os 132 anos da avenida Paulista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 10:38

Ju Massaoka, repórter do Encontro, quase é roubada ao vivo
Ju Massaoka, repórter do Encontro, quase é roubada ao vivo Crédito: Reprodução/Globoplay
Ju Massaoka, repórter do Encontro com Patrícia Poeta, sofreu uma tentativa de roubo ao vivo durante o programa desta sexta-feira (8).
Ela estava em um link para falar sobre os 132 anos da avenida Paulista quando um homem de bicicleta, usando uma mochila de delivery, tentou puxar o celular de sua mão.
"Gente, quase fui assaltada agora. Patrícia, você começou o programa agora falando sobre isso. O cara está na bicicleta e tem polícia aqui", disse. "A gente tenta mudar de assunto, mas não tem como. Parecia ser um entregador", falou Patrícia.

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