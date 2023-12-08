Repórter do Encontro com Patrícia Poeta sofre tentativa de roubo ao vivo

Ju Massaoka, repórter do Encontro, quase é roubada ao vivo Crédito: Reprodução/Globoplay

Ju Massaoka, repórter do Encontro com Patrícia Poeta, sofreu uma tentativa de roubo ao vivo durante o programa desta sexta-feira (8).

Ela estava em um link para falar sobre os 132 anos da avenida Paulista quando um homem de bicicleta, usando uma mochila de delivery, tentou puxar o celular de sua mão.

"Gente, quase fui assaltada agora. Patrícia, você começou o programa agora falando sobre isso. O cara está na bicicleta e tem polícia aqui", disse. "A gente tenta mudar de assunto, mas não tem como. Parecia ser um entregador", falou Patrícia.