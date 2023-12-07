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Diplo é acusado de vazar 'pornô de vingança' de suposta vítima de violência sexual

Shelly Auguste move processos contra o DJ desde 2020, incluindo acusações de agressão e difamação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 18:44

Diplo é acusado de vazar 'pornô de vingança'
Diplo é acusado de vazar 'pornô de vingança' Crédito: Reprodução/Instagram/@diplo
O DJ e produto musical americano Diplo está recebendo novas acusações de uma suposta vítima de agressão sexual, desta vez de que ele teria compartilhado fotos dela nua, sem permissão, pela internet -o que é popularmente chamado de "pornografia de vingança".
A mulher, Shelly Auguste, apresentou a queixa no Departamento de Polícia de Los Angeles em agosto, segundo o portal Pitchfork, e já está movendo um processo contra o músico desde 2020. É a segunda vez que ela faz acusações dessa natureza contra ele.
Em novembro, a delegacia submeteu o novo caso de Auguste ao gabinete do procurador da cidade de Los Angeles, onde está atualmente sob análise. A ação contém acusações de agressão sexual, violência de gênero, intrusão intencional em assuntos privados, difamação, imposição intencional de sofrimento emocional e fraude.
Diplo negou as acusações em outubro de 2021, após apresentar sua reclamação inicial em junho daquele ano. Em paralelo, o DJ processa Auguste por perseguição, invasão e distribuição de materiais privados.
Ele alega que Auguste é "perigosamente instável" e afirma que ela "fez esforços incansáveis para se comunicar com ele" depois que ele terminou o relacionamento, inclusive por meio de contas falsas nas redes sociais.
Em resposta sobre as novas acusações, o advogado de Diplom disse: "Por mais de três anos, Shelly Auguste vem orquestrando uma campanha difamatória contínua contra Wes -e isso é apenas mais do mesmo".

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