Diplo é acusado de vazar 'pornô de vingança' de suposta vítima de violência sexual

Diplo é acusado de vazar 'pornô de vingança' Crédito: Reprodução/Instagram/@diplo

O DJ e produto musical americano Diplo está recebendo novas acusações de uma suposta vítima de agressão sexual, desta vez de que ele teria compartilhado fotos dela nua, sem permissão, pela internet -o que é popularmente chamado de "pornografia de vingança".

A mulher, Shelly Auguste, apresentou a queixa no Departamento de Polícia de Los Angeles em agosto, segundo o portal Pitchfork, e já está movendo um processo contra o músico desde 2020. É a segunda vez que ela faz acusações dessa natureza contra ele.

Em novembro, a delegacia submeteu o novo caso de Auguste ao gabinete do procurador da cidade de Los Angeles, onde está atualmente sob análise. A ação contém acusações de agressão sexual, violência de gênero, intrusão intencional em assuntos privados, difamação, imposição intencional de sofrimento emocional e fraude.

Diplo negou as acusações em outubro de 2021, após apresentar sua reclamação inicial em junho daquele ano. Em paralelo, o DJ processa Auguste por perseguição, invasão e distribuição de materiais privados.

Ele alega que Auguste é "perigosamente instável" e afirma que ela "fez esforços incansáveis para se comunicar com ele" depois que ele terminou o relacionamento, inclusive por meio de contas falsas nas redes sociais.