Cantor Zé Neto deixa a UTI após capotagem e fratura de três costelas

O cantor Zé Neto vai deixar a UTI na tarde desta quinta-feira, após fraturar três costelas em um acidente, na noite de terça-feira (5) . De acordo com um boletim médico do Hospital de Base de São José do Rio Preto, o músico será encaminhado para a enfermaria após apresentar uma melhora em seu quadro. Não há, no entanto, previsão para que ele deixe o hospital.

Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofre acidente de carro Crédito: Reprodução

"Diante da gravidade do acidente automobilístico, os médicos consideram a evolução clínica de Zé Neto bastante positiva, tendo o paciente colaborado de forma importante com a equipe multidisciplinar que o assistiu nos dois dias de internação na UTI", diz o boletim.

"Durante este período, 10 profissionais atuaram: médicos clínicos, cirurgiões e intensivistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, cirurgiã dentista e nutricionista", continua. "Ele teve escoriações e fratura em três costelas, cujo tratamento é conservador [quando não há cirurgia], e, na madrugada de quarta-feira (6 de dezembro) foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo."

Zé Neto sofreu o acidente quando voltava de seu rancho em Fronteira, cidade mineira a 670 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo um boletim médico anterior, o sertanejo chegou ao hospital às 22h30 e foi atendido pela equipe médica, que fez uma avaliação clínica e exames diagnósticos de imagens.

O acidente ocorreu na BR-153, conhecida como rodovia Transbrasiliana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois carros, uma caminhonete e um caminhão. Outras quatro pessoas, que estavam nos outros veículos, também ficaram feridas, uma delas em estado grave e três com ferimentos leves. Uma das vítimas é uma criança.