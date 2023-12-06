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Veículo capotou

Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre grave acidente em rodovia de MG

Cantor sertanejo fraturou a costela e deve passar a noite na UTI, em observação. Outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu na noite desta terça-feira (5)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 05:38

Um dos principais nomes da música sertaneja no país, Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente na noite desta terça-feira (5). O cantor voltava de seu rancho, em Fronteira, cidade mineira a 670 quilômetros de Belo Horizonte, quando seu utilitário, uma Chevrolet Trailblazer, capotou. 
A capotagem ocorreu na BR-153, conhecida como rodovia Transbrasiliana, próximo à cidade de Icém, por volta das 21h, informou a Polícia Rodoviária Federal à Folha. O carro seguia em direção a São José do Rio Preto.
Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofre acidente de carro
Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofre acidente de carro Crédito: Reprodução
De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, Zé Neto está bem. Ele sofreu uma fratura na costela, além de outros ferimentos, e passou a noite na UTI em observação. Tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade.
Segundo o site G1, a polícia informou que Zé Neto seguia pela rodovia quando colidiu lateralmente com o eixo de uma carreta.
A PRF informou que, ao todo, o acidente deixou cinco pessoas feridas. Além de Zé Neto, uma mulher e uma criança, em um Fox; e um homem e uma mulher, que estavam em um Creta, também ficaram feridos.

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