Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre grave acidente em rodovia de MG

Um dos principais nomes da música sertaneja no país, Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente na noite desta terça-feira (5). O cantor voltava de seu rancho, em Fronteira, cidade mineira a 670 quilômetros de Belo Horizonte, quando seu utilitário, uma Chevrolet Trailblazer, capotou.

A capotagem ocorreu na BR-153, conhecida como rodovia Transbrasiliana, próximo à cidade de Icém, por volta das 21h, informou a Polícia Rodoviária Federal à Folha. O carro seguia em direção a São José do Rio Preto.

Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofre acidente de carro Crédito: Reprodução

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, Zé Neto está bem. Ele sofreu uma fratura na costela, além de outros ferimentos, e passou a noite na UTI em observação. Tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade.

Segundo o site G1, a polícia informou que Zé Neto seguia pela rodovia quando colidiu lateralmente com o eixo de uma carreta.