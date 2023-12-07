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Graciele Lacerda ganha vitória na Justiça contra nora de Zezé di Camargo

Capixaba foi acusada pela arquiteta Amabylle Eiroa de criar um perfil falso nas redes sociais para atacar a família Camargo. Amabylle foi determinada a apagar as acusações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 11:32

Zezé Di Camargo e a noiva, Graciele Lacerda; Amabylle Eiroa e o noivo, Igor Camargo, filho do sertanejo
Zezé Di Camargo e a noiva, Graciele Lacerda; Amabylle Eiroa e o noivo, Igor Camargo, filho do sertanejo Crédito: Reprodução/Instagram/@amabylle_eiroa
Depois de ser acusada de criar um perfil falso para atacar as mulheres da família Camargo, a capixaba Graciele Lacerda teve sua primeira vitória na Justiça contra a nora do cantor Zezé di Camargo, a arquiteta Amabylle Eiroa.
De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, a Justiça obrigou Amabylle a apagar as publicações em que acusa Graciele de estar por trás do perfil fake e também as postagens sobre o processo.
O filho mais novo do sertanejo e marido de Amabylle, Igor Godoi Camargo, se manifestou nas redes sociais sobre a decisão da Justiça.
Ele escreveu no Instagram: "Atenção! Nova definição de vitória: 'Vamos discutir o assunto na Justiça, e não na mídia, ok?. É cada uma agora, viu?! Eu também já estou com a minha roupa separada, caso eu precise me pronunciar".

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