Graciele Lacerda ganha vitória na Justiça contra nora de Zezé di Camargo

Zezé Di Camargo e a noiva, Graciele Lacerda; Amabylle Eiroa e o noivo, Igor Camargo, filho do sertanejo Crédito: Reprodução/Instagram/@amabylle_eiroa

Depois de ser acusada de criar um perfil falso para atacar as mulheres da família Camargo, a capixaba Graciele Lacerda teve sua primeira vitória na Justiça contra a nora do cantor Zezé di Camargo, a arquiteta Amabylle Eiroa.

De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, a Justiça obrigou Amabylle a apagar as publicações em que acusa Graciele de estar por trás do perfil fake e também as postagens sobre o processo.

O filho mais novo do sertanejo e marido de Amabylle, Igor Godoi Camargo, se manifestou nas redes sociais sobre a decisão da Justiça.