Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Suzana Pires raspa a cabeça para filme com Marieta Severo

Atrizes estão no filme 'Câncer com Ascendente em Virgem, dirigido por Rosane Svartman
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 08:42

Marieta Severo e Suzana Pires nos bastidores do filme 'Câncer com Ascendente em Virgem', de Rosane Svartman
Marieta Severo e Suzana Pires nos bastidores do filme 'Câncer com Ascendente em Virgem', de Rosane Svartman Crédito: Divulgação
Suzana Pires teve que mudar radicalmente o visual para viver uma paciente oncológica em "Câncer com Ascendente em Virgem', filme no qual irá contracenar com Marieta Severo. "Se não for para a entrega ser completa, nem me liga!", escreveu ela no Instagram nesta terça-feira (5).
No filme, Clara (Suzana Pires) expõe suas inseguranças na luta contra o câncer de mama, desde o dia que recebe o diagnóstico. Bem humorada, ela é professora de matemática e faz sucesso como influencer educacional em seu canal na internet. A comédia dramática é baseada na história da produtora do filme, Clélia Bessa, que durante o tratamento que a curou de um câncer de mama em 2008 lançou o blog "Estou com Câncer, e Daí?".
Suzana gravou essa semana a cena em que Clara tem a cabeça raspada pela mãe. A atriz e roteirista conta que, desde que entrou no projeto, teve certeza de que rasparia a cabeça para valer. "Não tive nenhum segundo de hesitação, pelo contrário. Tive um completo desprendimento de vaidade. Foi uma entrega absoluta à personagem", conta.
Marieta Severo, que adotou aplique com cabelos mais longos para a produção, interpreta Leda, mãe de Clara, uma mulher moderna e esotérica, de bem com a vida, autoconfiante, que adora uma roda de samba e uma cervejinha.
O elenco ainda conta com Fabiana Karla, Carla Cristina Cardoso, Ângelo Paes Leme, Heitor Martinez, Nathália Costa e Júlia Konrad. A direção é de Rosane Svartman, de "Vai na Fé". O longa tem previsão de lançamento para 2024.

Veja Também

Rodrigo Faro nega proposta da Globo e diz ter renovado com a Record

Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre grave acidente em rodovia de MG

Regina Casé deixa Globo após 40 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

câncer Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados