Fernanda Lima explica mudança para Portugal: 'Meus filhos podem ser anônimos'

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert deixaram o Brasil e foram morar em Portugal há um ano. O casal e os três filhos estão amando a experiência de viver na cidade de Cascais, que fica a 30 km da capital Lisboa.
A apresentadora, que ano passado encerrou o contrato com a Globo após 18 anos de casa, contou em entrevista a uma emissora portuguesa os motivos que levaram a decisão pela mudança: a fama e o estilo de vida que ela não queria para os gêmeos João e Francisco, 15, e Maria Manoela, 4.
"Tem a questão de ser pública, eu tenho três filhos e o Brasil tem muito essa exaltação da fama, da celebridade, então, foi mais para resguardar eles. Trazer os meus filhos para um lugar onde eles possam ser anônimos", explicou. "'Meus filhos podem ser anônimos e é muito gostoso viver aqui".
Fernanda também disse ter pesado a questão da segurança. "A gente está vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, muita desigualdade, muitas questões sociais. A gente vive aqui sem medo", comentou ela, destacando que agora seus filhos têm segurança.