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Saíram do Brasil

Fernanda Lima explica mudança para Portugal: 'Meus filhos podem ser anônimos'

Os apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, com os filhos, deixaram o Brasil e foram morar em Portugal há um ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 10:26

 Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert deixaram o Brasil e foram morar em Portugal há um ano. O casal e os três filhos estão amando a experiência de viver na cidade de Cascais, que fica a 30 km da capital Lisboa.
Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima mais juntinhos do que nunca
Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima mais juntinhos do que nunca Crédito: Reprodução Instagram/@marinabaggio_
A apresentadora, que ano passado encerrou o contrato com a Globo após 18 anos de casa, contou em entrevista a uma emissora portuguesa os motivos que levaram a decisão pela mudança: a fama e o estilo de vida que ela não queria para os gêmeos João e Francisco, 15, e Maria Manoela, 4.
"Tem a questão de ser pública, eu tenho três filhos e o Brasil tem muito essa exaltação da fama, da celebridade, então, foi mais para resguardar eles. Trazer os meus filhos para um lugar onde eles possam ser anônimos", explicou. "'Meus filhos podem ser anônimos e é muito gostoso viver aqui".
Fernanda também disse ter pesado a questão da segurança. "A gente está vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, muita desigualdade, muitas questões sociais. A gente vive aqui sem medo", comentou ela, destacando que agora seus filhos têm segurança.

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