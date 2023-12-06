Mega da Virada: ex-BBB Paulinha Leite revela segredo para sorteio de R$ 550 milhões

Ex-BBB Paulinha Leitte acumula vitórias na loteria Crédito: Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee

O sorteio da Mega Sena da Virada, que acontece no dia 31 de dezembro, já é uma tradição para muitos brasileiros que sonham em se tornar o próximo milionário do pedaço. Neste ano, o prêmio está estimado em R$ 550 milhões, o mais alto da história. Apesar da chance ser pequena, há quem consiga tirar a sorte grande.

A ex-BBB Paulinha Leite, por exemplo, já ganhou na loteria mais de 50 vezes, e - claro - vai apostar na Mega da Virada neste ano. Em entrevista ao jornal O Globo, ela revelou alguns truques para conseguir realizar tal feito tantas vezes.

“A pessoa tem que jogar acreditando que é capaz. Tem que jogar para ganhar. Muitas pessoas vem falar comigo: ‘poxa, queria tanto ganhar na loteria igual a você, mas nunca joguei porque não acredito’. Aí fica difícil”, afirma Paulinha, que sempre teve fascinação por números e quando criança .

A roraimense ainda abriu o coração e revelou que suas disciplinas favoritas na escola eram sempre as que envolviam contas. Inclusive, a paixão por números fez com que Paulinha decidisse investir no gosto pelos algarismos numéricos na fase adulta, se tornando uma apostadora assídua e, posteriormente, dona de uma empresa especializada em bolões.

Ainda de acordo com a ex-BBB, a principal dica é “jogar para ganhar”. Mas além disso, uma dica é apostar em números do cotidiano, como aniversário de pessoas especiais, números de telefone e até endereços.

“Tudo é estatística, no final das contas, qualquer número pode sair, mas tem os números que mais saem. Eu acho isso muito relativo, porque um número que nunca saiu pode simplesmente sair agora, no dia 31”, conta Paulinha para O Globo.