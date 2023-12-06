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Gustavo Mioto diz que Prêmio Multishow precisa de olhar melhor ao sertanejo

Cantor lembra que o gênero é o mais popular do Brasil no momento e que é impossível descartá-lo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 08:47

Fã é ferida por fogos de artifício durante show de Gustavo Mioto
Gustavo Mioto voltou a criticar o Prêmio Multishow nesta terça-feira (5) Crédito: Instagram@gustavomioto
O cantor Gustavo Mioto voltou a criticar o Prêmio Multishow nesta terça-feira (5). Durante o evento de fim de ano do Spotify, o artista comentou mais uma vez a sua insatisfação com o espaço dado pela premiação ao sertanejo, gênero musical que toca.
"É impossível descartar um gênero que é número um no país", disse o cantor.
Mioto também defendeu que o problema envolve uma falta de sintonia com o público do país.
"Eu acho que o sertanejo é o ritmo popular do momento do Brasil, ele não está sendo desvalorizado", disse. "Falta um bom olho para o país onde o prêmio se situa."
A festa de fim de ano do Spotify acontece nesta terça em São Paulo.

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