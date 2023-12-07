Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Caio Castro se matricula em faculdade de ciências biológicas

Ator anunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (7) que se matriculou no curso
Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 18:37

Caio Castro anunciou nas redes sociais que se matriculou no curso de ciências biológicas Crédito: Reprodução/Instagram @caiocastro
Caio Castro, galã das novelas e das redes sociais, voltará para as salas de aula. O ator anunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (7) que se matriculou no curso de ciências biológicas.
"Hoje fui me matricular. É, ano que vem começo em ciências biológicas", escreveu. Caio fará a faculdade na modalidade à distância (EAD). Ele já chegou a cursar psicologia, mas não se graduou.
Além de ator, empreendedor e estudante, Caio é também piloto. Ele competiu duas temporadas no automobilismo e, em fevereiro deste ano, estreou na Copa Truck, a maior competição de caminhões do mundo.
Nos comentários, fãs o parabenizam pela conquista e alguns brincam com a presença do ator em sala de aula. "Imagina estudar com você? Ia reprovar só olhando para esse rostinho lindo", comentou uma seguidora. "Se as aulas forem presenciais, essa vai ser a turma mais 'cheia'", comentou mais uma.

Veja Também

Alexandre Correa diz ter entrado com pedido de recuperação judicial das empresas de Ana Hickmann

Príncipe Harry diz que foi 'forçado' a deixar a realeza

Cantor Zé Neto deixa a UTI após capotagem e fratura de três costelas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caio Castro Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados