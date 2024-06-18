Cantora Alcione fará show gratuito no festival TendaLab, em Vitória

“Sempre busquei exercer minha arte de forma genuína, autêntica e transmitir minhas mensagens de forma sincera. Falo muito sobre amor, mas também sobre autoestima, preservação e a coragem necessária para seguir em frente”

Em 2023, Alcione comemorou meio século de carreira musical com o álbum "Alcione 50 Anos", gravado ao vivo no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Esse show será apresentado gratuitamente ao público capixaba no TendaLab. O repertório inclui clássicos como "Não Deixa O Samba Morrer", "Menino Sem Juízo", "Gostoso Veneno", além de "Você Me Vira a Cabeça" e "A Loba".