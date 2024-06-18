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Cantora Alcione fará show gratuito no festival TendaLab, em Vitória

O evento também contará com diversas outras atrações estaduais e nacionais, como Fundo de Quintal e Mart’nália. Confira
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 10:00

Alcione fará show gratuito em Vitória
Alcione fará show gratuito em Vitória Crédito: Divulgação
A Marrom vem aí! Alcione, uma das mais icônicas cantoras brasileiras, será a atração final confirmada para o 9º TendaLab, marcado para os dias 26 e 27 de julho, às 19 horas, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O evento, que tem o apoio da Rede Gazeta, conta com diversos outros shows, entre eles Fundo de Quintal, Macucos e Mart’nália.
Com 76 anos, Alcione é uma lenda viva do samba e da música brasileira. Entre seus inúmeros prêmios estão 26 Discos de Ouro, 7 de Platina (incluindo 2 de Platina Duplo), 3 DVDs de Ouro e 1 de Platina. “O samba é um símbolo da brasilidade e um dos nossos ‘cartões de visita’. É um estilo musical que ultrapassou fronteiras e nos representa onde quer que estejamos”, comenta Alcione, que é uma figura emblemática da Estação Primeira de Mangueira, escola de samba carioca que a homenageou em 2024.
“Sempre busquei exercer minha arte de forma genuína, autêntica e transmitir minhas mensagens de forma sincera. Falo muito sobre amor, mas também sobre autoestima, preservação e a coragem necessária para seguir em frente”
Em 2023, Alcione comemorou meio século de carreira musical com o álbum "Alcione 50 Anos", gravado ao vivo no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Esse show será apresentado gratuitamente ao público capixaba no TendaLab. O repertório inclui clássicos como "Não Deixa O Samba Morrer", "Menino Sem Juízo", "Gostoso Veneno", além de "Você Me Vira a Cabeça" e "A Loba".

Festival TendaLab

O festival reúne diversos gêneros musicais e gerações, com onze atrações já anunciadas: André Prando, Aurora Gordon, DJ Karolla, DJ Zappie, Festa Sintonia (DJ KL Jay, DJ Ajamu e DJ Will), Filipe Catto, Fundo de Quintal, Macucos, Mart’nália, Odair José e Roberta de Razão.
“A nona edição do TendaLab representa um avanço significativo para o festival. A curadoria do evento visa apresentar ao público uma variedade de expressões artísticas, com músicos de diferentes gerações e estados, refletindo a força da música popular brasileira. A seleção de artistas que atuam no Espírito Santo demonstra a potência da cena autoral local, com talentos que transcendem nossas fronteiras”, afirma Lucia Caus, curadora e diretora do evento.

SERVIÇO

  • TendaLab 2024
  • Data: 26 e 27 de julho
  • Horário: a partir das 19 horas
  • Local: Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória
  • Entrada gratuita

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