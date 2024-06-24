Festival de Inverno no Caparaó terá Biquíni, Fundo de Quintal e Edson e Hudson

Biquíni, Edson e Hudson e Fundo de Quintal se apresentarão no Festival de Inverno no Caparaó Crédito: Folhapress/Reprodução Instagram e Reprodução Instagram

Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) acontece no Caparaó e promete agitar a cidade. O festival traz grandes nomes da música nacional: a dupla sertaneja Edson & Hudson, Baitaca, Biquíni e Rodrigo Teaser, intérprete do cantor Michael Jackson, e o grupo Fundo de Quintal. As vendas dos ingressos estão abertas, com valores a partir de R$ 120 (2° lote). Com data marcada para acontecer nos dias 5, 6 e 7 de julho, oacontece no Caparaó e promete agitar a cidade. O festival traz grandes nomes da música nacional: a dupla sertaneja. As vendas dos ingressos estão abertas, com valores a partir de R$ 120 (2° lote).

Na sexta-feira (5), os shows começam com o artista típico do Rio Grande do Sul, o Baitaca, cantor e compositor conhecido por suas músicas tradicionais gaúchas. Com mais de 20 anos de carreira, suas composições narram histórias da vida rural, sendo "Fundo da Grota" uma das mais populares nacionalmente. Com mais de 40 milhões de visualizações no YouTube, seus sucessos já foram reproduzidos por Maiara e Maraisa, Gusttavo Lima, Guilherme e Santiago, Fernando e Sorocaba e outros.

Na mesma noite, a dupla sertaneja de irmãos Edson e Hudson também se apresenta. Com mais de 23 anos de carreira, 500 músicas gravadas e diversos hits na conta, eles prometem cantar os sucessos “Foi Deus”, “Azul”, “Você”, “Só Penso em Você”, “Escândalo de Amor”, “Deixa Eu Te Amar” e vários outros que marcaram sua história e até hoje bombam em seus shows. O show será cheio de surpresas por conta da nova fase da carreira. Os irmãos prometem que "será uma noite sem igual e que chão vai tremer e o bicho vai pegar", com direito a Hudson demonstrando todo seu talento na guitarra.

Ainda na sexta, o cantor Filipe Fernandes chega com aquele sertanejo raiz, trazendo as melhores músicas para o festival. O show promete tirar todos os presentes para cantar, além de também apresentar suas músicas originais.

No sábado (6), quem garante a trilha sonora da noite é a banda Biquíni. Sucesso nos 80 até os dias de hoje, a banda é uma das mais queridas e icônicas do rock nacional. A 38 anos na estrada, o grupo conquistou fãs em todo o país com suas letras inteligentes e melodias cativantes. Entre os sucessos que marcaram gerações estão “Vento Ventania”, “Timidez” e “Tédio”. No show, eles também prometem trazer músicas como “Nada é Para Sempre”, uma oração em ritmo de rock; a doce e paternal “A Vida”; a alegre e crítica “A Gente É O Que É”; a balada resiliente “Eu Não Vou Recuar” e o pop solar de “Colhendo Flores”.

O palco do festival também se prepara para receber a energética apresentação de Rodrigo Teaser, conhecido internacionalmente por ser um dos maiores intérpretes de Michael Jackson no mundo. Reconhecido por sua impressionante semelhança vocal e performática com Michael, o espetáculo inclui clássicos como "Billie Jean", "Thriller", "Beat It", "Smooth Criminal" e "Black or White". Em homenagem aos 15 anos sem o Rei do Pop, desta vez, a performance também contará com a presença especial de Jennifer Batten, guitarrista oficial de Michael, que participou de todas as suas turnês solo e do histórico show no Super Bowl. Além da direção artística de Lavelle Smith, coreógrafo que trabalhou com Michael Jackson por mais de 20 anos.

A programação da noite termina com o projeto Rock Reunion, que reúne o melhor do rock regional com as bandas Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage. As bandas apresentam tributo a banda Red Hot Chili Peppers, influências de grunge, classic rock e pop rock, músicas nacionais e internacionais.

No último dia, no domingo (7), o festival será reservado para os gêneros musicais do samba, pagode e chorinho. A trilha sonora do dia fica por conta do Fundo de Quintal, com o tema gastronômico do dia: a feijoada. O grupo de samba brasileiro foi formado no Rio de Janeiro na década de 1970, a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos. Um dos mais tradicionais grupos de samba do Brasil, com mais de 45 anos de sucesso na Música Popular Brasileira, eles são, reconhecidamente, o grupo mais premiado e respeitado da história do samba.

O dia também conta com as apresentações do grupo Samba MLK, que promete muito pagode, mas também outros ritmos, como rock e sertanejo. O grupo capixaba Artsamba também é uma das atrações do dia.

SERVIÇO

Festival de Inverno de Guaçuí

Data: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Local: Centro de Eventos de Guaçuí - Avenida Agenor Luiz Thomé, Centro, Guaçuí

Centro de Eventos de Guaçuí - Avenida Agenor Luiz Thomé, Centro, Guaçuí Ingressos: a partir de R$ 120, à venda pelo site LeBillet

PROGRAMAÇÃO