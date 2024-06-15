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Beleza

Confira 4 tendências de cores de cabelo para o inverno

De moreno iluminado a cherry coke: cabeleireiros listam as tonalidades em alta para a estação mais fria do ano
Portal Edicase

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Publicado em 15 de Junho de 2024 às 18:00

Imagem Edicase Brasil
O inverno chega com novas tendências para os cabelos Crédito: NeonShot | Shutterstock
As trocas de estação sempre trazem consigo uma ótima oportunidade para renovar o visual. E para quem gosta de acompanhar as tendências, os cabeleireiros e Keune Talents mostram quais são as grandes apostas para o inverno deste ano. Segundo eles, as cores quentes e vibrantes estarão em alta nos próximos meses, trazendo muita personalidade e modernidade para o look. 
Abaixo, confira quatro opções para se inspirar, com ideias que vão de ruivos poderosos até a cor do momento: o marrom chocolate!

1. Moreno iluminado

Imagem Edicase Brasil
O moreno iluminado se destaca nos cabelos cacheados  Crédito: Divulgação | Jubiran
Luminosidade para os dias frios, o moreno iluminado é uma cor que dá certo em qualquer fio. Com uma técnica que cria mechas que dão leveza e dimensão aos cabelos, para o cabeleireiro Jubiran, a cor voltou com tudo e vai ser a grande pedida da temporada outono/inverno.
“Nos cabelos cacheados, o efeito é ainda mais marcante. As mechas mais claras, em tons que variam do caramelo ao dourado, trazem luminosidade. Veja que as pontas trazem tons claros para os cachos. Essa é uma cor que vale a pena!”, defende Jubiran.

2. Cobre intenso

Imagem Edicase Brasil
Tom de cobre intenso ajuda a realçar a beleza dos cachos  Crédito:  Divulgação | Denize Duarte
Ousado e marcante, os tons de ruivo continuarão ganhando espaço no universo capilar. Seja no acobreado clássico ou no cereja intenso, é uma nuance que faz qualquer pessoa se destacar na multidão – basta encontrar o tom que mais combina com você. A especialista em ruivos Denize Duarte optou por um tom de cobre intenso para realçar ainda mais a beleza natural dos cachos, criando um efeito dimensionado e cheio de movimento.

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3. Cherry coke

Imagem Edicase Brasil
Tonalidade cereja está conhecida como cherry coke Crédito: Divulgação
Outra opção para quem quer aderir ao ruivo, segundo a hair stylist Halene Lais, é a tonalidade cereja – que nas redes sociais ficou conhecida como cherry coke. Segundo a profissional, a cor pode ser feita tanto de forma completa quanto apenas em algumas mechas.

4. Chocolate

Imagem Edicase Brasil
Tom de chocolate é um clássico que nunca sai de moda Crédito: Divulgação | Mateus Amaral
O clássico que nunca sai de moda, para quem prefere um visual mais tradicional e elegante, os tons chocolate são a pedida certa. Sofisticado e atemporal, a cor ganhou um ar de modernidade com a técnica de mechas reversas feitas por Mateus Amaral, especialista em mechas e corte. O método inovador em coloração cria uma espécie de efeito 3D nos fios. Com isso, as nuances chocolate transmitem profundidade e iluminação, além de uma sensação de calor, aconchego e naturalidade.

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