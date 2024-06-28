Formemus 2024 abre inscrições para artistas e grupos de músicos capixabas

Cantor Amaro Lima durante apresentação na 5ª edição do Formemus, em 2023 Crédito: Banzaroli

O evento que revela talentos da música brasileira voltou! Com inscrições abertas, o Formemus 2024 convida artistas individuais, bandas ou grupos de músicos capixabas - que tenham trabalhos musicais autorais - a se inscreverem no Pitching Musical, uma oportunidade de abrir portas no mundo musical. As inscrições estão abertas até o dia 5 de julho.

Em sua 6ª edição, o Pitching Musical será uma apresentação musical de até 10 minutos que terá a audiência de contratantes, programadores, curadores e players do mercado musical brasileiro. Em 2023, o Formemus trouxe mais de 50 players do mercado para acompanhar as apresentações de artistas como Ada Koffi, Alex Emissário, Alinne Garruth, Amaro Lima, Cainã e a Vizinhança do Espelho, Caju, Cyeli, JaySant', Luiza Dutra, Sthelô, Thaysa Pizzolato e Vitu.

Para se inscrever no Pitching Musical do 6º Formemus, é preciso enviar links de músicas, vídeos com apresentação ao vivo, fotos de divulgação em alta resolução, release e portfólio. A curadoria do evento selecionará os participantes observando critérios como autoralidade do trabalho, originalidade, desempenho, qualidade musical e interpretação.

O resultado do processo de seleção será divulgado pelo site do Formemus e pelas redes sociais do projeto. Confira o serviço abaixo:

SERVIÇO