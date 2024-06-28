Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Formemus 2024 abre inscrições para artistas e grupos de músicos capixabas
Música

Formemus 2024 abre inscrições para artistas e grupos de músicos capixabas

Inscrições estão abertas até o dia 5 de julho no site do evento. Podem participar artistas, bandas e grupos de músicos com trabalhos autorais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 18:56

Cantor Amaro Lima na 5ª edição do Formemus, em 2023
Cantor Amaro Lima durante apresentação na 5ª edição do Formemus, em 2023 Crédito: Banzaroli
O evento que revela talentos da música brasileira voltou! Com inscrições abertas, o Formemus 2024 convida artistas individuais, bandas ou grupos de músicos capixabas - que tenham trabalhos musicais autorais - a se inscreverem no Pitching Musical, uma oportunidade de abrir portas no mundo musical. As inscrições estão abertas até o dia 5 de julho.
Em sua 6ª edição, o Pitching Musical será uma apresentação musical de até 10 minutos que terá a audiência de contratantes, programadores, curadores e players do mercado musical brasileiro. Em 2023, o Formemus trouxe mais de 50 players do mercado para acompanhar as apresentações de artistas como Ada Koffi, Alex Emissário, Alinne Garruth, Amaro Lima, Cainã e a Vizinhança do Espelho, Caju, Cyeli, JaySant', Luiza Dutra, Sthelô, Thaysa Pizzolato e Vitu.
Para se inscrever no Pitching Musical do 6º Formemus, é preciso enviar links de músicas, vídeos com apresentação ao vivo, fotos de divulgação em alta resolução, release e portfólio. A curadoria do evento selecionará os participantes observando critérios como autoralidade do trabalho, originalidade, desempenho, qualidade musical e interpretação.
O resultado do processo de seleção será divulgado pelo site do Formemus e pelas redes sociais do projeto. Confira o serviço abaixo:

SERVIÇO

Inscrições abertas para Pitching Musical do Formemus 2024
  • Período: Até 5 de julho de 2024
  • Onde: www.formemus.com.br / @formemus 
  • Para mais informações: [email protected] - Telefone: (27) 3376-1674 / WhatsApp: 27 99930-1103

Veja Também

Formemus 2024 abre inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes

Formemus oferece oficina gratuita de sonorização para shows, saiba como se inscrever

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cultura Música Formemus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados