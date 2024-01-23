Formemus oferece oficina gratuita de sonorização para shows, saiba como se inscrever

Formemus oferece oficina gratuita de sonorização para shows. Inscrições seguem até 5 de fevereiro Crédito: Shutterstock

Maior festival destinado ao crescimento da indústria fonográfica no Espírito Santo, o Formemus, plataforma de desenvolvimento da música brasileira e capixaba, lançou seus primeiros editais voltados para formação em 2024.

O Formemus Lab Técnica realiza entre os meses de março e maio, na Casa da Música Sônia Cabral (Centro Histórico de Vitória), encontros focados nas temáticas técnicas que envolvem a realização de um show musical.

Cada formação é gratuita e aberta ao público jovem e adulto, a partir de 16 anos, interessado em receber conhecimento técnico básico, com um recorte de 80% das vagas destinadas a Mulheres e à população LGBTQIAPN+.

As oficinas oferecidas são: Iniciação à Sonorização de Shows, Iniciação à Produção de Palco (Roadie) e Iniciação à Iluminação de shows, com 25 vagas para cada disciplina.

Estão abertas inscrições para a oficina de Iniciação à Sonorização de Shows. Os interessados em participar precisam acessar o site do Formemus e se inscrever até 5 de fevereiro.

As aulas serão realizadas de 4 a 7 de março, tendo como mestre Ronald Igidio. Serão oferecidas noções básicas de sonorização para shows musicais, envolvendo conceitos técnicos e práticos.

OUTROS CURSOS

Entre os dias 1 e 4 de abril será realizada a capacitação voltada para Produção de Palco - Roadie, com Rafael Eskerda, e entre 6 e 9 de maio será realizada a oficina de Iniciação à Iluminação de Shows, com André Stefson. Cada curso terá 24 horas de conteúdo divididos em encontros de 6 horas. As datas de inscrições para outras oficinas serão anunciadas em breve.

O Laboratório Técnico vem de encontro a uma demanda local e nacional em torno da necessidade de ampliação de profissionais técnicos para a realização de shows ao vivo. Em um mercado artístico em que, na frente do palco, cada vez mais mulheres e pessoas LGBTQUIAPN+ tem o seu protagonismo valorizado, o mesmo não pode ser dito para as áreas técnicas que envolvem essas apresentações musicais, sendo este espaço ainda um desafio a ser ocupado por profissionais de diferentes gêneros.

FORMEMUS LAB TÉCNICA