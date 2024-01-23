Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Formemus oferece oficina gratuita de sonorização para shows, saiba como se inscrever
Música

Formemus oferece oficina gratuita de sonorização para shows, saiba como se inscrever

Capacitação é aberta a público a partir de 16 anos, com 80% das vagas destinadas a Mulheres e à população LGBTQIAPN+. Inscrições seguem até 5 de fevereiro, com aulas previstas para março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 08:00

Formemus oferece oficina gratuita de sonorização para shows. Inscrições seguem até 5 de fevereiro
Formemus oferece oficina gratuita de sonorização para shows. Inscrições seguem até 5 de fevereiro Crédito: Shutterstock
Maior festival destinado ao crescimento da indústria fonográfica no Espírito Santo, o Formemus, plataforma de desenvolvimento da música brasileira e capixaba, lançou seus primeiros editais voltados para formação em 2024.
O Formemus Lab Técnica realiza entre os meses de março e maio, na Casa da Música Sônia Cabral (Centro Histórico de Vitória), encontros focados nas temáticas técnicas que envolvem a realização de um show musical.  
Cada formação é gratuita e aberta ao público jovem e adulto, a partir de 16 anos, interessado em receber conhecimento técnico básico, com um recorte de 80% das vagas destinadas a Mulheres e à população LGBTQIAPN+. 
As oficinas oferecidas são: Iniciação à Sonorização de Shows, Iniciação à Produção de Palco (Roadie) e Iniciação à Iluminação de shows, com 25 vagas para cada disciplina.
Estão abertas inscrições para a oficina de Iniciação à Sonorização de Shows. Os interessados em participar precisam acessar o site do Formemus e se inscrever até 5 de fevereiro. 
As aulas serão realizadas de 4 a 7 de março, tendo como mestre Ronald Igidio. Serão oferecidas noções básicas de sonorização para shows musicais, envolvendo conceitos técnicos e práticos.

OUTROS CURSOS

Entre os dias 1 e 4 de abril será realizada a capacitação voltada para Produção de Palco - Roadie, com Rafael Eskerda, e entre 6 e 9 de maio será realizada a oficina de Iniciação à Iluminação de Shows, com André Stefson. Cada curso terá 24 horas de conteúdo divididos em encontros de 6 horas. As datas de inscrições para outras oficinas serão anunciadas em breve. 
O Laboratório Técnico vem de encontro a uma demanda local e nacional em torno da necessidade de ampliação de profissionais técnicos para a realização de shows ao vivo. Em um mercado artístico em que, na frente do palco, cada vez mais mulheres e pessoas LGBTQUIAPN+ tem o seu protagonismo valorizado, o mesmo não pode ser dito para as áreas técnicas que envolvem essas apresentações musicais, sendo este espaço ainda um desafio a ser ocupado por profissionais de diferentes gêneros.

FORMEMUS LAB TÉCNICA

  • O QUE É: Oficina de iniciação à Sonorização de Shows, com Ronald Igidio
  • AULAS: de 4 a 7 de Março, das 13h30 às 20h
  • INSCRIÇÕES: Até 5 de fevereiro, pelo site www.formemus.com.br
  • LOCAL: As aulas serão ministradas no Palácio Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória
  • PÚBLICO ALVO: Jovens e adultos, acima de 16 anos, que desejam aperfeiçoar técnicas, conhecimentos e habilidades sobre a área, iniciantes e experientes que desejam aprimorar seus conhecimentos. Em especial, mulheres, pessoas LGBTQIA+ e de baixa renda. 
  • INFORMAÇÕES: (27) 3376-1674

Veja Também

De Pedro Perez a Xande, os primeiros lançamentos do Tocou, Pocou de 2024

Festival Baile Voador seleciona artistas capixabas; saiba como se inscrever

Com entrada franca, Delírio Tropical leva rock e cultura capixaba para Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Somos Capixabas Formemus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados