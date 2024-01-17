Festival Baile Voador seleciona artistas capixabas; saiba como se inscrever

Chegou a hora de mostrar seu talento em uma das festas de carnaval mais bombadas do ES. O Festival Baile Voador está selecionando artistas capixabas para se apresentar no line-up do evento, que acontece nos dias 9 e 10 de fevereiro, na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória.

Podem participar do edital músicos, bandas, blocos e projetos autorais, desde que residentes no Estado, e cujos projetos tenham a ver com a temática de festa carnavalesca, como samba, axé, frevo, congo e maracatu. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até sexta (19) pela

Uma curadoria interna do Edital Voador será feita em colaboração com realizadores de outros festivais do Brasil. No total, serão distribuídos R$ 5 mil em prêmios. Um artista será selecionado para tocar no Palco Tropical, o maior do festival, com prêmio de R$ 3 mil. Outros dois serão escolhidos para tocar no Palco Surreal, com vertente alternativa, com prêmio de R$ 1,2 mil cada.

E não acabou. Cinco DJ’s serão contemplados para se apresentar no Palco Surreal, com sets mais curtos, e outros 10 contemplados para sets mais longos. Essas premiações variam de R$ 300 a R$ 600.

E não acabou. Cinco DJ’s serão contemplados para se apresentar no Palco Surreal, com sets mais curtos, e outros 10 contemplados para sets mais longos. Essas premiações variam de R$ 300 a R$ 600.