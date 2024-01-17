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Carnaval 2024

Festival Baile Voador seleciona artistas capixabas; saiba como se inscrever

Podem participar da seleção músicos, bandas, blocos e projetos autorais com temática carnavalesca residentes no Estado. As inscrições podem ser realizadas até sexta (19), pela internet, e a festa acontece em 9 e 10 de fevereiro, no Álvares Cabral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 15:24

O Baile Voador acontece em 9 e 10 de fevereiro, no Álvares Cabral, em Vitória
O Baile Voador acontece em 9 e 10 de fevereiro, no Álvares Cabral, em Vitória Crédito: Baile Voador
Chegou a hora de mostrar seu talento em uma das festas de carnaval mais bombadas do ES. O Festival Baile Voador está selecionando artistas capixabas para se apresentar no line-up do evento, que acontece nos dias 9 e 10 de fevereiro, na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória.
Podem participar do edital músicos, bandas, blocos e projetos autorais, desde que residentes no Estado, e cujos projetos tenham a ver com a temática de festa carnavalesca, como samba, axé, frevo, congo e maracatu. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até sexta (19) pela internet
Uma curadoria interna do Edital Voador será feita em colaboração com realizadores de outros festivais do Brasil. No total, serão distribuídos R$ 5 mil em prêmios. Um artista será selecionado para tocar no Palco Tropical, o maior do festival, com prêmio de R$ 3 mil. Outros dois serão escolhidos para tocar no Palco Surreal, com vertente alternativa, com prêmio de R$ 1,2 mil cada.
E não acabou. Cinco DJ’s serão contemplados para se apresentar no Palco Surreal, com sets mais curtos, e outros 10 contemplados para sets mais longos. Essas premiações variam de R$ 300 a R$ 600.
Bruno Lima, criador do Festival Baile Voador, explica a importância de ressaltar (e privilegiar) a cena cultural capixaba. "A edição de 10 anos do Baile Voador reforça ainda mais nossa premissa de fortalecer o ecossistema cultural do nosso Estado. Tem sido um prazer conhecer tantos talentos novos, a cada edição do edital. E todo mundo ganha: a cadeia musical capixaba e o nosso público, que curte o Carnaval ao som de muita gente incrível, que faz um som de altíssima qualidade". 
Entre destaques confirmados para a edição de 2024, estão a carioca Orquestra Voadora - a primeira atração nacional da história do evento -, Amaro Lima (Noite Manimal), Napalma, Dj Karolla, Ammor Orquestra, Xá da Índia, Jefinho Faraó & Funk Retrô e Dj Fábio Carvalho. Os ingressos estão à venda pela internet, por meio do site zig.tickets.

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