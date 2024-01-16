Com entrada franca, Delírio Tropical leva rock e cultura capixaba para Vila Velha

A banda Dead Fish é uma das atrações do primeiro fim de semana do Festval Delírio Tropical, em Vila Velha Crédito: Marcelo Marafante para o Instagram @deadfishoficial

Foi dada a largada para o maior evento cultural que o verão de Vila Velha já recebeu: o Festival Delírio Tropical, que começa nesta quarta (17) oferecendo cultura, diversão e gastronomia em uma arena montada na Praia de Itapoã. São dois palcos, vila gastronômica, praça de alimentação e dois bares. Só fica em casa quem quer, bebê!

A programação, inteiramente gratuita, privilegia nomes capixabas da música e do stand up comedy. Nesta primeira semana, serão mais de 28 atrações musicais até o domingo (21), com nomes como Amaro Lima, Casaca, Xá da Índia, Mukeka di Rato, Dead Fish, Regional da Nair, André Prando, Gavi, Rastaclone, e Chorou Bebel, só para mencionar alguns dos talentos.

Rafael Oliveira e Diogo Rosa serão as duas atrações que irão levar bom humor para os palcos do festival, com shows de stand up. Para aproveitar o período de férias escolares, a criançada vai curtir o Grupo Estripolia e Macakids no primeiro dia de evento.

Na parte de gastronomia, o Delírio Tropical está dividido em setores como Praça de Alimentação, Vila Gastronômica e um Bar Central. O principal restaurante da praça é o Outback Steakhouse.

A Vila Gastronômica contará com a presença do restaurante Regina Mares, da hamburgueria Cavendish Burger, da pastelaria Casal Raiz e da Cabana do Açaí. No cardápio de bebidas, destaque para os chopes Bigos e Else Beer.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DELÍRIO TROPICAL



Quarta (17/1): Kids; Grupo Estripulia (17h) e Macakids (18h30)

Kids; Grupo Estripulia (17h) e Macakids (18h30) Quinta (18/1): Rafael Oliveira (16h), Diogo Rosa (17h30), Casaca, convida Tambor de Jacaranema (19h) e Amaro Lima em Noite Manimal (21h)

Rafael Oliveira (16h), Diogo Rosa (17h30), Casaca, convida Tambor de Jacaranema (19h) e Amaro Lima em Noite Manimal (21h) Sexta (19/1): Intóxicos (13h), Gastação Infinita convida Maré Tardia (14h), Zé Maholics (16h), Dona Fran (17h30 ), Mukeka di Rato convida Roberta de Razão (19h) e Dead Fish (21h)

Intóxicos (13h), Gastação Infinita convida Maré Tardia (14h), Zé Maholics (16h), Dona Fran (17h30 ), Mukeka di Rato convida Roberta de Razão (19h) e Dead Fish (21h) Sábado (20/1): Samba Soul (17h), Gavi convida Dan Abranches & Ada Kofi (19h) e Xá da Índia convida Tamy (21h)

Samba Soul (17h), Gavi convida Dan Abranches & Ada Kofi (19h) e Xá da Índia convida Tamy (21h) Domingo (21/1): Regional da Nair (9h), Rodrigo CX convida Anderson Ventura (12h30), Barbara Grecco convida Amanda Requião (14h30), Chorou Bebel convida Lore Dalvi (16h30) e Rastaclone convida Metteoro (18h30)

Regional da Nair (9h), Rodrigo CX convida Anderson Ventura (12h30), Barbara Grecco convida Amanda Requião (14h30), Chorou Bebel convida Lore Dalvi (16h30) e Rastaclone convida Metteoro (18h30) Quarta (24/1): Grupo Campanelli (17h) e Mundo Bita (18h30)

Grupo Campanelli (17h) e Mundo Bita (18h30) Quinta (25/1): Heckel Ferreira (16h), Klebson Carrera (17h30) e Aurora Gordon (19h)

Heckel Ferreira (16h), Klebson Carrera (17h30) e Aurora Gordon (19h) Sexta (26/1): Herança Negra convida Vegano MC (16h), Dudu MC convida Noventa (17h30), Morenna (19h), Faraó & banda Funk Retrô (21h) e DJ Negana

Herança Negra convida Vegano MC (16h), Dudu MC convida Noventa (17h30), Morenna (19h), Faraó & banda Funk Retrô (21h) e DJ Negana Sábado (27/1): Samba Criolo convida Leozinho (10h), Som de Fogueira convida Bela Mattar (13h30), Flavinha Mendonça convida Alan Venturini (15h), Andrea Nery convida Elaine Augusta & Brenda Mozer (17h), Já Gamei convida Mania de Samba (19h) e Samba Ju (21h) e DJ Karolla

Samba Criolo convida Leozinho (10h), Som de Fogueira convida Bela Mattar (13h30), Flavinha Mendonça convida Alan Venturini (15h), Andrea Nery convida Elaine Augusta & Brenda Mozer (17h), Já Gamei convida Mania de Samba (19h) e Samba Ju (21h) e DJ Karolla Domingo (28/1): Cidade do Reggae (12h30), Pura Vida convida Rosa Chá (14h30), Macucos convida Jota 3 (16h) e André Prando convida Chico Chico (17h30)

VOCÊ PRECISA SABER