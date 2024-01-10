De Dead Fish a Dudu MC: Festival Delírio Tropical agita Vila Velha

A Praia de Itapuã vai bombar nas últimas semanas deste mês, entre os dias 17 e 21, e 24 a 28. Vila Velha promete diversas atrações musicais para diversão dos capixabas na estação mais quente do ano. Ao todo, serão 76 atrações de estilos musicais variados, que você confere aqui em HZ.