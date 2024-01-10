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Mais de 70 atrações

De Dead Fish a Dudu MC: Festival Delírio Tropical agita Vila Velha

Evento rola na Praia de Itapuã e conta com shows como Amaro Lima, Casaca, Macucos e André Prando. Confira a programação completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 09:00

André Prando, Dudu Mc e Amaro Lima são atrações do Festival Delírio Tropical
André Prando, Dudu Mc e Amaro Lima são atrações do Festival Delírio Tropical Crédito: Reprodução/Instagram
A Praia de Itapuã vai bombar nas últimas semanas deste mês, entre os dias 17 e 21, e 24 a 28. Vila Velha promete diversas atrações musicais para diversão dos capixabas na estação mais quente do ano. Ao todo, serão 76 atrações de estilos musicais variados, que você confere aqui em HZ.
Entre os espetáculos, capixabas de peso contam na lista, como a banda Dead Fish, Mukeka di Rato, Casaca, Macucos, Amaro Lima, André Prando, Flavinha Mendonça e Jefinho Faraó. Além disso, a festança também tem programação voltada para o público infantil. Do kids ao rock'n'roll e até humor e gastronomia, diversidade é o que não falta.
Macucos
Macucos se apresenta em Vila Velha no dia 28 deste mês  Crédito: Facebook/ Macucos

PROGRAMAÇÃO

FESTIVAL DELÍRIO TROPICAL - Praia de Itapuã
  • Quarta (17/1): Kids; Grupo Estripulia (17h) e Macakids (18h30)
  • Quinta (18/1): Rafael Oliveira (16h), Diogo Rosa (17h30), Casaca, convida Tambor de Jacaranema (19h) e Amaro Lima em Noite Manimal (21h)
  • Sexta (19/1): Intóxicos (13h), Gastação Infinita convida Maré Tardia (14h), Zé Maholics (16h), Dona Fran (17h30 ), Mukeka di Rato convida Roberta de Razão (19h) e Dead Fish (21h)
  • Sábado (20/1): Samba Soul (17h), Gavi convida Dan Abranches & Ada Kofi (19h) e Xá da Índia convida Tamy (21h)
  • Domingo (21/1):  Regional da Nair (9h), Rodrigo CX convida Anderson Ventura (12h30), Barbara Grecco convida Amanda Requião (14h30), Chorou Bebel convida Lore Dalvi (16h30) e Rastaclone convida Metteoro (18h30)
  • Quarta (24/1): Grupo Campanelli (17h) e Mundo Bita (18h30)
  • Quinta (25/1): Heckel Ferreira (16h), Klebson Carrera (17h30) e Aurora Gordon (19h)
  • Sexta (26/1): Herança Negra convida Vegano MC (16h), Dudu MC convida Noventa (17h30), Morenna (19h), Faraó & banda Funk Retrô (21h) e DJ Negana
  • Sábado (27/1): Samba Criolo convida Leozinho (10h), Som de Fogueira convida Bela Mattar (13h30), Flavinha Mendonça convida Alan Venturini (15h), Andrea Nery convida Elaine Augusta & Brenda Mozer (17h), Já Gamei convida Mania de Samba (19h) e  Samba Ju (21h) e DJ Karolla 
  • Domingo (28/1): Cidade do Reggae (12h30), Pura Vida convida Rosa Chá (14h30), Macucos convida Jota 3 (16h) e André Prando convida Chico Chico (17h30)

SERVIÇO

  • Entrada gratuita
  • Dias 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28 de janeiro
  • Na Praia de Itapoã, em Vila Velha
  • Classificação livre

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