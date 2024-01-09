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Kiko Zambianchi faz show de graça em festival na Serra; confira programação

Evento rola de sexta (12) a domingo (14), no Shopping Mestre Álvaro, também contando com participação de Calibre de Rosas, Ubando e Banda da Flor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 13:14

Kiko Zambianchi faz show de graça em festival de música na Serra
Kiko Zambianchi faz show de graça em festival de música na Serra Crédito: Reprodução/Instagram
Astro do pop-rock nacional, especialmente nos anos 1980 e 1990, Kiko Zambianchi, autor de clássicos como "Rolam as Pedras", é um dos convidados do festival Verão do Mestre, que acontece gratuitamente no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, de sexta (12) a domingo (14)
O encontro contará ainda com área reservada para boa gastronomia, além de serviço com drinks e chope artesanal, área kids e espaço "instagramável". Os embalos começam na sexta (12), a partir das 19h, com apresentações de roqueiros serranos que fazem cover do Guns N’ Roses, a banda Calibre de Rosas
No sábado (13), também a partir das 19h, é a vez da galera da Ubando fazer a festa. A performance terá participação do bambambã, quando o assunto é pop-rock nacional, Kiko Zambianchi, que teve músicas gravadas por Erasmo Carlos e assina a composição de um dos maiores sucessos do Capital Inicial, "Primeiros Erros". Abaixo, confira o som de Zambianchi no clássico "Rolam as Pedras".
Por falar em repertório, Kiko e Ubando tocam juntos títulos como "Primeiros Erros", "Rolam as Pedras" e "Eu Te Amo Você". Para Petrus Zambrotti, vocalista da banda Ubando, o encontro promete ser inesquecível. 
"Nós, da Ubando, temos um repertório bem variado com muita coisa que é de conhecimento do público dentro do gênero, de Bom Jovi a Pitty. Essa participação do Kiko Zambianchi é um passo importante para nós e esperamos que o público possa participar cantando algumas das grandes canções desse artista de tanto sucesso no rock nacional e que certamente estarão na ponta da língua", destaca.
No domingo (14), último dia de evento, a partir das 18h, a Banda da Flor apresentará um show especial voltado para crianças e toda a família. A diversão é garantida. 

FESTIVAL VERÃO DO MESTRE

  • ONDE E QUANDO: De sexta (12) a domingo (14), no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra, com entrada franca
  • PROGRAMAÇÃO
  • Sexta (12), 19h, show da banda Calibre de Rosas
  • Sábado (13), 19h, show da Ubando, com participação de Kiko Zambianchi
  • Domingo (14), 18h, show da Banda da Flor (atração infantil)

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