Ao lado de Dennis, Menos é Mais quer agitar Guarapari: “Tem que ficar na memória”

Menos é Mais estará no ES neste mês Crédito: Divulgação

Os pagodeiros de plantão podem se preparar para curtir ao som de Menos É Mais neste fim de semana. O grupo se apresenta no domingo (7), no palco do Siribeira Iate Clube, em Guarapari, a partir das 15h. E para ficar ainda melhor, Dennis DJ também é presença confirmada no evento. Os ingressos custam entre R$ 200 (lote 7, meia entrada solidária) e R$ 400 (lote 7, inteira).

Donos dos hits “Lapada Dela” e “Vai Me Dando Corda”, Menos é Mais promete fazer um show inesquecível na Cidade Saúde. Em conversa com HZ, o percussionista Gustavo Goes afirmou que a expectativa é alta para o show em terras capixabas. Segundo ele, a apresentação será ainda mais especial por ser no primeiro domingo de 2024.

“Estamos com muitas expectativas sobre esse show em Guarapari. Estamos preparando uma apresentação marcante para galera que vai estar lá. Já decidimos que tem que ser uma tarde inesquecível. É o primeiro domingo do ano, nossa primeira apresentação de 2024 nessa cidade maravilhosa. Tem que ficar gravado na nossa memória e no nosso coração. Vamos dar uma 'matadinha' de saudade neste domingo”, garantiu Goes.

A festa promete ficar ainda melhor com o um dos maiores nomes da cena funk brasileira, Dennis DJ. Um dos autores do sucesso “Tá Ok” é garantia de uma noite repleta de energia positiva e muita diversão. Com suas batidas contagiantes e mixes envolventes, o músico certamente vai ferver Guarapari neste domingo (7).

“Estou super ansioso para matar a saudade dos meus capixabas em Guarapari. Estar no Espírito Santo é sempre especial. Tocar com o grupo Menos é Mais é muito bacana. Esses caras são brabos no pagode, no meu show faço até uma brincadeira com eles e a galera curte muito, então juntar nossos estilos no evento vai ser explosivo"