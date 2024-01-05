Pega no Samba: "Mesmo desfilando de dia, vamos brilhar"

A Pega no Samba é a quarta convidada do videocast "Papo de Samba" Crédito: Reprodução/HZ

A comunidade do carnaval está em estado de graça. Uma das agremiações mais tradicionais do Espírito Santo, a Pega no Samba voltou ao Grupo Especial de Vitória em 2024, lugar de onde nunca deveria ter saído.

Campeã do Grupo A (de Acesso), a escola do bairro Consolação é a quarta convidada do videocast "Papo de Samba". Comandado por Wallace Menezes, o programa é uma parceria entre HZ e Rádio Gazeta FM.

Menezes recebeu o presidente da Pega, Dannilo Amon, como também o mestre de bateria Patrick (Neném). Ambos falaram sobre a preparação para o desfile oficial, que acontece em 3 de fevereiro, no Sambão do Povo, em Vitória.

Última escola a entrar na passarela do samba, Amon foi questionado se desfilar pela manhã - a agremiação tem previsão de começar sua performance às 7h de domingo (4) - não pode atrapalhar os planos de fazer uma boa apresentação.

"Mesmo desfilando de dia, vamos brilhar. Só vocês assistindo ao desfile para saber. Mesmo pela manhã, sob o sol ou sob a chuva, nossos carros alegóricos estão preparados", confirma o dirigente. Confira o bate-papo na íntegra no vídeo abaixo.

FOLIA 2024

O Carnaval de Vitória 2024 acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2024. No primeiro dia é a vez das escolas de samba do Grupo de Acesso. Já o segundo dia é o Grupo Especial e o terceiro o Grupo A. No Grupo Especial quem abre o desfile é a Novo Império, seguida da Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o Que Faltava, Piedade e Pega no Samba.