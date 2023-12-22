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Carnaval de Vitória 2024

Chegou o que Faltava: "Apresentação voltada para a comunidade ser campeã"

Quinta escola a entrar na avenida, agremiação de Goiabeiras falou da responsabilidade de entrar no Sambão do Povo após a passarela estar aquecida; assista ao "Papo de Samba"
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 08:00

Chegou O que Faltava é a terceira convidada do videocast
Chegou o que Faltava é a terceira convidada do videocast "Papo de Samba" Crédito: Reprodução/HZ
Uma das surpresas do carnaval do ES, especialmente por conta da ótima apresentação em 2023, quando ficou na quarta colocação e à frente das tradicionais Piedade e Novo Império, a Chegou o que Faltava é a convidada da semana no videocast "Papo de Samba", uma parceria entre HZ e Rádio Gazeta FM.  
Em conversa com Wallace Menezes, o mestre de bateria, Jorginho, a rainha, Jamila Alvarenga, e o carnavalesco Jorge Mayko, falaram sobre os desafios de 2024, especialmente a responsabilidade de entrar no Sambão do Povo após a passarela estar "aquecida" com a passagem da Mocidade Unida da Glória, atual campeã do Grupo Especial.        
"A Chegou parte de um ponto que faz, independente de ser qualquer agremiação, um desfile para ser campeã. Nossa prioridade é projetar uma apresentação voltada para a comunidade ser campeã", defendeu, com firmeza, Jorge Mayko. Acompanhe todo o bate-papo abaixo.

FOLIA 2024

O Carnaval de Vitória 2024 acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2024. No primeiro dia é a vez das escolas de samba do Grupo de Acesso. Já o segundo dia é o Grupo Especial e o terceiro o Grupo A. No Grupo Especial quem abre o desfile é a Novo Império, seguida da Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o Que Faltava, Piedade e Pega no Samba.
A TV Gazeta transmite as apresentações do Grupo Especial ao vivo, para todo o Estado. Além disso, HZ vai trazer notícias fresquinhas sobre o que rola no Sambão do Povo.

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