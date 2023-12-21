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Preparativos

Boa Vista e MUG se unem nesta sexta (22) em esquenta para o Carnaval 2024

Evento com as duas agremiações acontece na quadra da Boa Vista, em Itaquari, a partir das 22h; os ingressos custam R$ 10
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 14:42

Boa Vista e MUG se unem nesta sexta-feira (22)
Boa Vista e MUG se unem nesta sexta-feira (22) Crédito: Divulgação Andriel Tolentino
Pensa em uma união poderosa. Nesta sexta-feira (22), vai acontecer um "feat carnavalesco" entre a atual campeã do carnaval, a Mocidade Unida da Glória (MUG), e a Independentes de Boa Vista. O evento será a partir das 22h, na quadra da escola de Cariacica, em Itaquari, e os ingressos custam R$ 10.
Quem também anima a noite é o cantor e intérprete Thiago Brito, além da apresentação de todos os segmentos da Boa Vista. A agenda faz parte dos preparativos para o Carnaval 2024. No próximo ano, a escola cariaciquense entra na avenida no dia 3 de fevereiro contando a história do município de Viana, com o enredo “Viana Divinamente Brasileira”.

FOLIA 2024

O Carnaval de Vitória 2024 acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2024. No primeiro dia é a vez das escolas de samba do Grupo de Acesso. Já o segundo dia é o Grupo Especial e o terceiro o Grupo A. No Grupo Especial quem abre o desfile é a Novo Império, seguida da Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o Que Faltava, Piedade e Pega no Samba.
A TV Gazeta transmite as apresentações do Grupo Especial ao vivo para todo o Estado. Além disso, HZ vai trazer notícias fresquinhas sobre o que rola no Sambão do Povo.

SERVIÇO

  • Encontro de Gigantes
  • Atrações: Thiago Brito, Mocidade Unida da Glória e todos os segmentos da escola Boa Vista
  • Dia: 22 de dezembro (sexta-feira)
  • Horário: 22h
  • Local: quadra da escola Boa Vista, em Itaquari - Cariacica
  • Ingressos: R$ 10
  • Pontos de venda: Rede Farmes Itaquari e na bilheteria da quadra - no dia do evento

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