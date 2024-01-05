Budah divide palco com Filipe Ret em Guarapari: "Ansiosa e feliz"

O palco do Multiplace Mais vai ferver neste sábado (6) com o show de Budah, Filipe Ret e KVSH, a partir das 22h. Dona de diversos hits, a cantora Budah começa o ano com o pé direito e vai dividir o palco com o rapper Ret, unindo grandes ritmos da música. A casa de shows tem uma programação repleta de atrações nacionais durante o verão.
Em 2023, a capixaba lançou seu primeiro EP, e publicou nos streamings cinco faixas que passeiam pelo R&B, trap e funk. Nomeado “Budah”, o EP oferece uma experiência única, que revela a pluralidade da cantora. Sobre a admiração por Ret, a cantora não escondeu a felicidade em dividir palco com o carioca.
É sempre incrível poder cantar com pessoas que eu sempre admirei e que acabaram virando amigos pelas vivências que tivemos. O Filipe é essa pessoa, eu o acompanho nos shows e vai ser a primeira vez que dividimos o palco!
A cantora fez brilhantes participações com outros artistas do cenário musical. Em 2022, fez parte do Poesia Acústica 12, ao lado também de Filipe Ret, Teto, Luiz Lins, Caio Luccas e Marina Sena. No palco da Cidade Saúde, Budah promete cantar diversas canções, incluindo as antigas, como “Licor”, de 2020. Confira o serviço abaixo.
SERVIÇO
Filipe Ret, KVSH e Budah
- Atrações: Filipe Ret, KVSH e Budah
- Data: sábado (6 de janeiro)
- Abertura dos portões: 22h
- Local: Multiplace Mais. Rua A, Lote 09 - Meaípe, Guarapari
- Classificação: 14 anos
- Ingressos: R$ 120 (pista/meia), R$ 240 (pista/inteira), R$ 170 (meia/camarote) e R$ 340 (inteira/camarote), à venda no site da Brasilticket.