Verão da Multiplace Mais terá shows de Ludmilla, Henrique & Juliano e Filipe Ret Crédito: A.PAES/ShutterStock/Divulgação

Ele voltou! Fechado desde 2020, por causa da pandemia, o Multiplace Mais está de volta com uma programação de tirar o fôlego. Neste verão, uma das casas de shows mais tradicionais de Guarapari reabre as portas no dia 28 de dezembro, com Matheus e Kauan. O line-up da estação mais quente do ano ainda contará com Maiara e Maraisa, Seu Jorge, Filipe Ret, Ludmilla, Henrique e Juliano e muito mais.

Localizado de frente para a nova Praia de Meaípe, o Mais promete fazer com que o público mais nostálgico reviva os grandes momentos do passado. E, claro, também criar boas memórias dos mais jovens. Quem dá o pontapé na festa é a dupla Matheus e Kauan, na quinta-feira (28). No dia 29, Maiara e Maraisa leva seus maiores sucessos para os capixabas.

O pré-réveillon, no dia 30 de dezembro, fica por conta do dono do sucesso “Por Onde Andei”, Nando Reis, e da cantora Pitty, potente voz do rock nacional. E não para por aí. Os shows de verão continuam com tudo em janeiro, com Seu Jorge e Marcelo D2, no dia 5. Certamente essa junção de samba, pagode e rap tem tudo para não deixar ninguém parado.

Falando em rap, o fenômeno Filipe Ret sobe ao palco do Multiplace Mais no dia 6 de janeiro. O rapper, que foi indicado pela primeira vez ao Grammy Latino neste ano, desembarca em Guarapari para apresentar um super show com grandes sucessos, como “Corte Americano” e “Deus Perdoa”. A rapper Budah e o DJ KVSH, um dos grandes nomes da música eletrônica nacional, também se apresentam no evento.

Vamos de pagode? Podem se preparar para dançar bastante no dia 7 de janeiro, com Turma do Pagode e Pixote. A programação “pagodeira” também se estende ao dia 12 de janeiro, com o Baile do Nego Veio com Alexandre Pires. Já no dia 13, quem agita a Mais é a dupla Hugo e Guilherme e o cantor Ferrugem. Reserve a data para não ficar de fora dessa.

Janeiro só poderia ficar ainda melhor com a presença da nossa “Rainha da Favela”, Ludmilla, que fará um show Sunset no dia 14 de janeiro. O grupo Di Propósito também está confirmado nessa festa. No dia 19, os apaixonados e os românticos de plantão podem curtir o som de uma das duplas sertanejas mais famosas do Brasil, Henrique e Juliano.

Calma que ainda não acabou. A dupla Victor e Léo agita o verão do Mais no dia 20 de janeiro, com o lançamento da turnê “Nossa História Não Termina Aqui”. E para fechar com chave de ouro, Jota Quest encerra a programação 2024 no dia 26 de janeiro.

ESTRUTURA E ACESSIBILIDADE

Em relação a estrutura, os ambientes continuam sendo divididos entre pista, camarote 1, camarote 2, Iguana e Asteróide - que terão atrações nos intervalos dos shows do palco principal. O público também poderá desfrutar de cantinhos instagramáveis e espaços gastronômicos.

Além da manutenção geral nos ambientes, há execução de obras em andamento para permitir maior acessibilidade em todos os ambientes, com rampas de acesso, construção de cinco banheiros exclusivos (adaptados e unissex), espaços reservados, instalação de três elevadores de acesso aos camarotes, proporcionando maior conforto e atendimento.

PROGRAMAÇÃO