Tiee, Revelação e Turma do Pagode agitam o verão do Gordinho em Vitória

O grupo Turma do Pagode é uma das atrações da casa de show Crédito: Instagram/ @turmadopagode

Atenção pagodeiros, tem notícia boa para vocês! Grandes nomes da música nacional como Tiee, Turma do Pagode e Revelação estão confirmados no projeto Samba Summer, no Gordinho Sambão, em Vitória. A partir do dia 9 de dezembro até 12 de janeiro, a estação mais quente do ano terá uma extensa programação com 15 shows e quase 40 horas de música.

A festa começa oficialmente no dia 09 de dezembro (sábado), com shows do grupo Caju Pra Baixo e do cantor Tiee, um dos destaques da atualidade do samba e do pagode. Os ingressos custam entre R$ 70 (4º lote, pista, meia entrada) a R$ 240 (4º lote, frontstage, inteira).

Com mais de 20 anos de carreira, Tiee traz mais uma vez para o Espírito Santo a turnê “Samba Pro Meu Povo”, nome do DVD que possui mais de 113 milhões de reproduções nas plataformas digitais. No repertório, sucessos autorais como "Acende o Celular", "Modo Avião" e “Som do Tambor”. Outra canção que estará no show é “Amo A Sua Filha”, samba gravado com o grupo Menos É Mais, que conta com mais de 1,4 milhões de views no YouTube.

Já o grupo Caju Pra Baixo tem mais de 10 anos de carreira e, em 2018, lançou seu primeiro projeto nas plataformas - o “Roda de Samba do Caju (Ao Vivo)”. O trabalho já acumula mais de 13 milhões de streamings no Spotify. Hoje, com mais de cinco álbuns lançados e o recente DVD 10 anos de Caju pra Baixo, a banda acumula mais de 142 milhões de streamings em toda a sua caminhada.

A programação do Samba Summer continua no dia 15 de dezembro com Pagode do Adame, donos do hit “Dá Seu Jeito”. Já no dia 29 (sexta-feira), o grupo mineiro Akatu agita a casa de shows com muita música boa.

Em janeiro, o line up do Gordinho também não está para brincadeira. No dia 05 (sexta-feira), o público pode esperar os grandes sucessos do grupo Turma do Pagode, como “Deixa em off”, “Camisa 10” e “Lancinho”. Já no dia 12 de janeiro (sexta-feira), é o Revelação que sobe ao palco da casa para fechar a programação do projeto Samba Summer.

PROGRAMAÇÃO

DEZEMBRO

09/12 Samba Summer: Caju Pra Baixo e Tiee

15/12 Samba Summer: Pagode do Adame

29/12 Samba Summer: AKATU





JANEIRO

05/01 Samba Summer: Turma do Pagode

12/01 Samba Summer: Revelação

SERVIÇO