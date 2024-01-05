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BBB 24

Big Day: quando começa o anúncio dos participantes do 'BBB 24' e como assistir?

Reality anunciará apenas 18 pessoas do elenco da nova edição nesta sexta-feira, 5; outros serão apresentados no ‘Fantástico’ no domingo, 7
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 13:00

Boninho anuncia mudanças para o BBB 24.
Boninho Crédito: Rede Globo/Divulgação
Parte dos novos participantes do Big Brother Brasil 24 será finalmente anunciada nesta sexta-feira, 5. No dia, ocorre o Big Day, data em que a programação da Globo se dedica à apresentação do elenco. Dezoito integrantes dos grupos Pipoca e Camarote serão conhecidos muito em breve.
O Big Day acontece durante todo o dia, mostrando detalhes da casa e novidades da edição, a partir da manhã. Na ocasião, porém, as transmissões ainda não vão revelar os nomes do elenco.
No período da tarde, contado a partir do meio-dia, a Globo passa a transmitir o anúncio dos participantes. O horário oficial não foi divulgado.

Como assistir?

Como de praxe, o anúncio é feito em flashes durante a programação da TV Globo. Já no Globoplay, os espectadores podem acompanhar a Maratona Big Day, com convidados especiais que vão comentar sobre os novos participantes.
Anúncio será inédito e elenco, ainda maior
O anúncio do Big Brother Brasil 24 será feito de maneira inédita e o elenco será ainda maior este ano. Ao todo, 26 participantes terão a oportunidade de entrar na casa e apenas 18 serão apresentados no Big Day, que ocorre nesta sexta-feira.
A informação foi confirmada durante uma coletiva de imprensa realizada no Rio de Janeiro com Tadeu Schmidt, apresentador da atração, e Rodrigo Dourado, diretor do reality, nesta quinta-feira, 4. Os integrantes anunciados na sexta farão parte do grupo Pipoca, de anônimos, e Camarote, de personalidades já conhecidas.
No domingo, 7, durante o Fantástico, mais sete homens e sete mulheres serão apresentados. O público, até a hora de estreia do programa na segunda-feira, 8, irá escolher um homem e uma mulher para entrar no jogo dentre eles.
No reality, os participantes anunciados na sexta irão escolher mais três homens e três mulheres em uma dinâmica ao vivo. Será a primeira vez que os próprios integrantes irão escolher pessoas para compor o elenco do programa.

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