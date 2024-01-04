Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 24

BBB24 terá 26 participantes e votação durante o 'Fantástico'

Tadeu Schmidt anunciou como será feita a apresentação de todos os integrantes do reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 15:31

Monstro, votação mista e mais: assista a segunda chamada do BBB 24
Monstro, votação mista e mais: assista a segunda chamada do BBB 24 Crédito: Reprodução/TV Globo
O BBB24 vai estrear com 26 participantes na próxima segunda-feira (8).
Em bate-papo com a imprensa na sede dos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Tadeu Schmidt anunciou como será feita a apresentação de todos os integrantes do reality.
Na sexta (5), o chamado "Big Day", serão anunciados os primeiros 18 participantes, entre pipocas e camarotes.
No domingo (7), será aberta uma votação durante o "Fantástico" para a escolha de mais dois participantes dentre 14, sendo sete homens e sete mulheres.
No dia da estreia, mais três homens e três mulheres serão escolhidos ao vivo pelo público.

Veja Também

Sertanejo Matheus Gabriel nega participação no BBB 24; veja vídeo

Tadeu Schmidt visita casa do BBB 24 pela primeira vez: 'Muito curioso'

Jojo Todynho substitui Paulo Vieira e vai ter quadro no BBB 24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados