BBB24 terá 26 participantes e votação durante o 'Fantástico'

Monstro, votação mista e mais: assista a segunda chamada do BBB 24 Crédito: Reprodução/TV Globo

O BBB24 vai estrear com 26 participantes na próxima segunda-feira (8).

Em bate-papo com a imprensa na sede dos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Tadeu Schmidt anunciou como será feita a apresentação de todos os integrantes do reality.

Na sexta (5), o chamado "Big Day", serão anunciados os primeiros 18 participantes, entre pipocas e camarotes.

No domingo (7), será aberta uma votação durante o "Fantástico" para a escolha de mais dois participantes dentre 14, sendo sete homens e sete mulheres.