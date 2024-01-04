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BBB 24

Tadeu Schmidt visita casa do BBB 24 pela primeira vez: 'Muito curioso'

Apresentador disse que acordou cedo para conhecer cenário do reality show; programa começa na próxima segunda, 8
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 13:07

Tadeu Schmidt conhece a nova casa do 'BBB 24'.
Tadeu Schmidt conhece a nova casa do 'BBB 24'. Crédito: Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt
O Big Brother Brasil 24 começa na próxima segunda-feira, 8, mas o apresentador Tadeu Schmidt conheceu o novo visual da casa já nesta quinta-feira, 4. Em uma postagem feita no Instagram, o apresentador mostrou ter acordado cedo para conferir a decoração do cenário do reality show.
"Hoje é um dia muito especial", comemorou. "A casa é sempre linda. Estou ansioso para ver como ficou. Depois eu conto para vocês", prometeu. Na sequência, ele ainda publicou um registro fazendo a barba e pediu para que os seguidores escolhessem o seu figurino.
No X, antigo Twitter, Tadeu também fez uma postagem celebrando a visita. "Animação total. Estou muito curioso. É sempre um dia especial", escreveu.
Em dezembro, Boninho já havia feito publicações mostrando detalhes da nova casa. Neste ano, a produção escolheu o tema "Conto de Fadas". No vídeo, é possível ver decorações com referências a conto de fadas e outros elementos lúdicos, como estrelas douradas.
Na sexta, 5, a Globo anuncia os participantes que farão parte do elenco do reality show no que é chamado "Big Day". Além do grupo Pipoca, de anônimos, e Camarote, de personalidades já conhecidas, o programa ainda contará com uma terceira categoria: o Puxadinho.

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