Tadeu Schmidt visita casa do BBB 24 pela primeira vez: 'Muito curioso'

Tadeu Schmidt conhece a nova casa do 'BBB 24'. Crédito: Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt

O Big Brother Brasil 24 começa na próxima segunda-feira, 8, mas o apresentador Tadeu Schmidt conheceu o novo visual da casa já nesta quinta-feira, 4. Em uma postagem feita no Instagram, o apresentador mostrou ter acordado cedo para conferir a decoração do cenário do reality show.

"Hoje é um dia muito especial", comemorou. "A casa é sempre linda. Estou ansioso para ver como ficou. Depois eu conto para vocês", prometeu. Na sequência, ele ainda publicou um registro fazendo a barba e pediu para que os seguidores escolhessem o seu figurino.

No X, antigo Twitter, Tadeu também fez uma postagem celebrando a visita. "Animação total. Estou muito curioso. É sempre um dia especial", escreveu.

A caminho dos Estúdios Globo pra conhecer a casa do BBB24!!!

Animação total! Tô muito curioso! É sempre um dia especial!❤️ — Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt) January 4, 2024

Em dezembro, Boninho já havia feito publicações mostrando detalhes da nova casa. Neste ano, a produção escolheu o tema "Conto de Fadas". No vídeo, é possível ver decorações com referências a conto de fadas e outros elementos lúdicos, como estrelas douradas.