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Com Yasmin Brunet e Simaria, suposta lista de famosos do BBB 24 agita web

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG Gente, o cantor Vitão e a ex-ginasta Daiane dos Santos também estão confirmados no reality da TV Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 11:39

Vitão, Simaria e Yasmin Brunet estão cotados para o BBB 24
Vitão, Simaria e Yasmin Brunet estão cotados para o BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram
A poucos dias da estreia do BBB 24, muitos nomes estão sendo especulados para compor o elenco deste ano. Entre camarotes (famosos) e pipocas (anônimos), uma coisa é certa: só saberemos - oficialmente - quem são os participantes nesta sexta-feira (5). Mas apesar disso, há quem aposte em listas - não oficiais - com os supostos brothers e sisters.
Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG Gente, os nomes que irão fazer parte do Camarote são: Yasmin Brunet, modelo; João Quirino, youtuber e ator; Vitão, cantor; Rodolfo Peres, nutricionista; Daiane dos Santos, ex-ginasta; Lorena Rufino, humorista; Rodrigo Malafaia, modelo; Gabi Melim, cantora; Simaria, da dupla com Simone; e Breno Freire, influenciador.

PUXADINHO

Já em relação aos nomes que irão compor o Puxadinho (terceiro grupo do BBB 24), o jornalista aposta em Gabriel Prado - médico, Mateus Batista - jogador, Juliana Aline - empresária, Gabriel Holtz - ator, Natália Acácia - estudante de biomedicina. De acordo com o colunista, todos possíveis participantes foram confirmados com fontes do executivo da TV Globo.

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