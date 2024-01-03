Com Yasmin Brunet e Simaria, suposta lista de famosos do BBB 24 agita web

Vitão, Simaria e Yasmin Brunet estão cotados para o BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram

A poucos dias da estreia do BBB 24, muitos nomes estão sendo especulados para compor o elenco deste ano. Entre camarotes (famosos) e pipocas (anônimos), uma coisa é certa: só saberemos - oficialmente - quem são os participantes nesta sexta-feira (5). Mas apesar disso, há quem aposte em listas - não oficiais - com os supostos brothers e sisters.

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG Gente, os nomes que irão fazer parte do Camarote são: Yasmin Brunet, modelo; João Quirino, youtuber e ator; Vitão, cantor; Rodolfo Peres, nutricionista; Daiane dos Santos, ex-ginasta; Lorena Rufino, humorista; Rodrigo Malafaia, modelo; Gabi Melim, cantora; Simaria, da dupla com Simone; e Breno Freire, influenciador.

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