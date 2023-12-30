Spoiler: Boninho mostra detalhes da decoração da nova casa do 'BBB 24'

Boninho mostrou alguns spoilers da casa montada para a próxima edição do programa Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho

O Big Brother Brasil 24 vem aí! Para celebrar, Boninho resolveu presentear os fãs do reality nesta sexta, 29, com alguns spoilers da casa montada para a próxima edição do programa. Atentando-se aos detalhes, o diretor mostrou alguns objetos como sapos, estrelas douradas, lombadas de livros e maçãs. A decoração não nega o tema desta edição, que será "Contos de Fadas".

A edição conta com mais novidades.

Xepa linha dura

A falta de comida na Xepa sempre rende boas histórias e, em 2024, promete ser ainda melhor - ou pior, depende do ponto de vista.

A Xepa mais dura foi um pedido dos próprios telespectadores, segundo a chamada publicada pelo BBB. "A Xepa está muito gourmetizada, tem que ser rapadura e água", afirma uma mulher no vídeo, enquanto usa o big fone. "O povo tem que comer goiabada", diz outra.

Novos quadros

O Big Brother Brasil também contará com novos quadros. Luís Miranda comandará o "Big Babado", que propõe comentar os acontecimentos mais recentes da casa. "É um quadro ousado e uma baita responsabilidade! Quero levar o público comigo nas minhas sensações. A gente vai falar do que estará acontecendo na casa. Essa é a pauta: a realidade", afirmou.

Já Marcos Veras apresenta o "Vamo invadir sua casa"."Estou muito feliz por participar pela primeira vez como integrante de um programa consolidado e querido pelos brasileiros", destacou ele.

O programa anuncia ainda o "Fanfic Brasil", espécie de novo "O Brasil Tá Vendo", que vai dar voz às histórias do confinamento criadas pelo público.

Versão do Alok

Boninho apareceu na CCXP no dia 3 de dezembro e anunciou uma nova versão da abertura, Vida Real, de Paulo Ricardo, agora com a participação de Alok.

Novo quarto

No mesmo evento, Boninho também anunciou que um novo quarto será adicionado na "casa mais vigiada do Brasil". Com isso, o programa contará com três cômodos além dos aposentos do líder, o que pode dar fim à divisão entre dois grupos que dominou as últimas edições.

Um voto por CPF

Essa é uma das principais novidades da edição: o reality contará com a dinâmica de um voto por CPF.

No BBB 24, o público terá o direito de votar de duas formas diferentes: Voto da Torcida e Voto Único. No Voto da Torcida, os espectadores podem votar quantas vezes desejarem, fazendo login com sua conta Globo no portal Gshow, cujo cadastro é gratuito.