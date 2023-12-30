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Em Salvador

Globo libera e Band terá Ivete Sangalo ao vivo em virada para 2024

A cantora será a responsável por fazer a contagem regressiva para 2024 na capital baiana.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Dezembro de 2023 às 08:56

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo fará a contagem regressiva para 2024 na capital baiana. Crédito: Reprodução @tvglobo
A Globo autorizou a Band a exibir ao vivo um show da cantora Ivete Sangalo que será realizado durante o Réveillon de Salvador no próximo domingo (31).
A apresentação está prevista para começar por volta das 23h30. Ivete será a responsável por fazer a contagem regressiva para 2024 na capital baiana.
Até então, a Band iria transmitir no horário shows gravados no Festival Virada Salvador com outros artistas, como Alceu Valença, Anitta, Claudia Leitte, João Gomes, Ana Castela, Mari Fernandez, Pabllo Vittar, Psirico, Simone, Timbalada, Xanddy Harmonia, Zé Vaqueiro, Xandy Avião e Nattan.
Para a transmissão ao vivo do show de Ivete Sangalo, a Band precisava pedir autorização para a Globo, já que Ivete é contratada da emissora.
Por lá, ela apresenta o reality show The Masked Singer Brasil, que retorna em nova temporada em janeiro, e o Pipoca da Ivete nas tardes de domingo. O Pipoca sairá do ar em 2024.
A liberação da Globo para a Band só foi feita nesta sexta-feira (29), o que foi celebrado pela emissora do Morumbi, já que Ivete Sangalo pode ser um chamariz importante de audiência. O objetivo é tentar vencer o SBT, que manterá sua programação normal na virada.
O Festival Virada Salvador será exibido ao vivo pela Band com apresentação de Betinho, Juliana Guimarães e Pâmela Lucciola. A transmissão entra no ar às 22h, logo após o Perrengue na Band.

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