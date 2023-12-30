Compadre Washington é operado em Salvador após sentir desconforto abdominal

O cantor Compadre Washington, do É O Tchan, passou por uma cirurgia de apendicectomia nesta sexta-feira, 29. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital MaterDei, em Salvador, onde o artista de 61 anos está internado, ele foi hospitalizado na durante a madrugada, após sentir forte desconforto abdominal.
Ainda segundo o hospital, Compadre tinha um quadro de apendicite aguda em fase inicial. Após a cirurgia, a situação do cantor é estável. Não há previsão de alta, por enquanto.
A agenda do grupo É o Tchan indica que a banda tem apresentações marcadas para os dias 30/12 (Ipojuca, PE), 31/12 (São João da Barra, RJ) e 1/1/24 (Ouro Branco, AL).
De acordo com comunicado divulgado nas redes sociais do grupo, os shows serão mantidos, com Beto Jamaica à frente das apresentações.