Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Homenagem

Ary Fontoura será tema de documentário no Globoplay

O episódio que vai celebrar a carreira de um dos atores mais importantes da televisão entrará no ar em janeiro, em data ainda a ser anunciada pela plataforma
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 14:06

O ator Ary Fontoura, em São Paulo
Ary Fontoura será tema de documentário no Globoplay Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Aos 90 anos, Ary Fontoura será tema de documentário no Globoplay. No ar na novela Fuzuê, o ator de 90 anos será tema da série documental Tributo, produção original da Globoplay. O episódio que vai celebrar a carreira de um dos atores mais importantes da televisão entrará no ar em janeiro, em data ainda a ser anunciada pela plataforma.
O documentário terá depoimentos de atores e amigos que fazem parte da carreira do ator curitibano que trabalhou no rádio, no teatro e fez grande fama na televisão.
Entre seus personagens mais marcantes em telenovelas estão o professor Aristóbulo Camargo, de Saramandaia (1976), o avarento Nonô Correa, em Amor Com Amor Se Paga (1984); o prefeito corrupto Florindo Abelha, em Roque Santeiro (1985); o temido Coronel Arthur da Tapitanga, em Tieta (1989); e o criminoso Silveirinha, em A Favorita (2008).
Durante a pandemia de covid, Ary se reinventou como influencer digital. Atualmente, conta com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, onde faz anúncios e vídeos de humor.
A série Tributo, que vem sendo produzida há algum tempo, estreou com um episódio que contou a trajetória da atriz Léa Garcia, logo após sua morte, em agosto de 2023, aos 90 anos.

Veja Também

PC Siqueira é enterrado em cemitério de Guarulhos com presença dos pais e amigos

Relembre os famosos que nos deixaram em 2023

Leticia Cazarré explica estado de saúde após diagnóstico de burnout

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito, de 43 anos, foi localizado no bairro Pelourinho
Justiça mantém preso suspeito de furtar R$ 1 milhão em gado em Montanha
Traficante é presa ao levar 21 kg de drogas e submetralhadoras
Jovem é presa com 21 kg de drogas e duas submetralhadoras em Cachoeiro
Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável
Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados