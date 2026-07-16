Proibindo a propaganda das bets: as mais recentes restrições

O decreto do Rio veda a publicidade de plataformas de apostas em toda publicidade exterior cuja exploração dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município, o que inclui outdoors, painéis eletrônicos, pontos de ônibus e demais estruturas exteriores instaladas tanto em bem público quanto em imóvel privado.





A vedação alcança marcas, aplicativos, campanhas, bônus e mascotes, e se apoia na Lei Complementar 269/2023 e na Lei 14.790/2023, prevendo sanções que vão de multa a cassação de autorização.





Belo Horizonte optou por um recorte mais estreito: o decreto proíbe anúncios em mobiliário urbano, imóveis municipais, concessões, permissões e eventos do poder público, e cria uma faixa adicional de cem metros ao redor de escolas, museus e equipamentos voltados a crianças e adolescentes, alcançando nessa faixa também imóveis privados quando a peça publicitária for dirigida ou apta a estimular esse público.





A norma mineira surgiu poucos dias depois de o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinar, em ação movida por vereadores e por uma cidadã, a retirada de anúncios de bets de ônibus e pontos de embarque da capital, sob pena de multas milionárias, o que sugere que o decreto respondeu tanto à pressão social quanto à judicial.





Vale registrar que nenhum dos dois decretos impede o funcionamento de plataformas autorizadas pela União, já que ambos restringem exclusivamente a veiculação publicitária em determinados espaços.





O que os distingue é a origem do controle exercido sobre esse espaço. O decreto de Belo Horizonte permanece majoritariamente ancorado em bens públicos, contratos administrativos e numa faixa delimitada de proteção à infância, terreno em que a competência municipal sobre seus próprios bens e sobre o ordenamento territorial dificilmente é questionável.





O decreto do Rio de Janeiro trabalha de outra maneira, porque condiciona a autorização de qualquer publicidade exterior ao conteúdo do anúncio, e como praticamente toda estrutura publicitária exterior nas cidades brasileiras depende de licenciamento municipal, esse mecanismo produz um efeito equivalente a uma vedação geral de conteúdo comercial em todo o território do município, alcançando também painéis instalados em imóveis privados.





É essa engrenagem, usar o licenciamento urbanístico para decidir o que pode ou não ser anunciado, que aproxima a norma carioca da disciplina da propaganda comercial, atribuição que a Constituição reserva privativamente à União no art. 22, inciso XXIX, assim como reserva à União legislar sobre sistemas de sorteios no art. 22, inciso XX, expressão que o Supremo já entendeu abranger loterias e jogos de azar.





Foi a União, por meio da Lei 14.790/2023, quem autorizou e regulamentou as apostas de quota fixa, optando por um modelo de publicidade regulada. Os anúncios devem ser destinados a adultos, exibir avisos de restrição etária e de risco ao jogo patológico, e não podem apresentar a aposta como investimento ou alternativa ao emprego, conforme detalhamento trazido pela regulamentação do Ministério da Fazenda em 2024.





O legislador federal já havia, portanto, ponderado os riscos da atividade quando optou por a tornar lícita, embora com algumas restrições.