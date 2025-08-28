Marcelo Pacheco Machado
Marcelo Pacheco Machado
É advogado. Doutor e Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo (USP)

A F1 e o freio na publicidade das bets

A discussão vai além da liberdade de mercado e se torna uma questão de saúde pública. O freio regulatório que vemos na Europa não é um caso isolado, mas um sinal de alerta que o Brasil não pode ignorar

Vitória
Publicado em 28/08/2025 às 04h00


