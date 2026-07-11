Vício em apostas on-line faz moradora do ES perder mais de R$ 500 mil

De acordo com a familiar, muitos jogos são apresentados de forma lúdica, com elementos coloridos e nomes chamativos, o que pode contribuir para que os usuários não percebam, inicialmente, o risco de desenvolver dependência.





"Tem aviãozinho, tigrinho, gatinho... Sem nem perceber, a pessoa acaba caindo no vício. Parece algo inofensivo, mas deixa de ser", afirmou.





Ela destaca que um dos maiores desafios é identificar quando o hábito deixa de ser uma forma de entretenimento e passa a representar um transtorno.

"Não é como o álcool ou outras drogas. A pessoa passa horas no celular e você pensa que está nas redes sociais ou apenas distraída. É muito difícil perceber que existe um comportamento compulsivo, porque o celular faz parte da rotina de todo mundo."





Segundo o relato, a compulsão chegou a um nível em que necessidades básicas passaram a ficar em segundo plano."A vontade de jogar ficou tão grande que outras necessidades deixaram de ser prioridade."