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Comportamento

Vício em apostas on-line faz moradora do ES perder mais de R$ 500 mil

Familiar perdeu dinheiro que seria usado para quitar uma casa. Ela foi diagnosticada com ludopatia

Publicado em 11 de Julho de 2026 às 09:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2026 às 09:50
Plataforma que simula um cassino online está hospedada fora do país, segundo a Polícia Civil
Apostas on-line levaram moradora do Espírito Santo a perder mais de R$ 500 mil Divulgação

O vício em apostas on-line levou uma moradora do Espírito Santo a perder mais de R$ 500 mil, valor que, segundo a família, seria usado para quitar uma casa. Diagnosticada com ludopatia, transtorno caracterizado pela compulsão por jogos de azar, a mulher teve a rotina e as finanças afetadas pela doença, que também impactou familiares.


Segundo uma familiar, o problema começou de forma discreta, com jogos acessados pelo celular, e evoluiu até se tornar uma compulsão. Ela relata que a dependência alterou completamente o cotidiano da família.


"Hoje, ela diz que continua ouvindo os sons dos jogos até quando está tomando banho ou tentando dormir", contou.

Jogos aparentemente inofensivos

De acordo com a familiar, muitos jogos são apresentados de forma lúdica, com elementos coloridos e nomes chamativos, o que pode contribuir para que os usuários não percebam, inicialmente, o risco de desenvolver dependência.


"Tem aviãozinho, tigrinho, gatinho... Sem nem perceber, a pessoa acaba caindo no vício. Parece algo inofensivo, mas deixa de ser", afirmou.


Ela destaca que um dos maiores desafios é identificar quando o hábito deixa de ser uma forma de entretenimento e passa a representar um transtorno.

"Não é como o álcool ou outras drogas. A pessoa passa horas no celular e você pensa que está nas redes sociais ou apenas distraída. É muito difícil perceber que existe um comportamento compulsivo, porque o celular faz parte da rotina de todo mundo."


Segundo o relato, a compulsão chegou a um nível em que necessidades básicas passaram a ficar em segundo plano."A vontade de jogar ficou tão grande que outras necessidades deixaram de ser prioridade."

Ferramenta permite bloqueio voluntário

Para pessoas que desejam interromper o acesso às plataformas de apostas regulamentadas, o governo federal disponibilizou, no fim do ano passado, uma ferramenta de autoexclusão.


Por meio do serviço, disponível no portal Gov.br, o próprio usuário pode solicitar o bloqueio do acesso às casas de apostas autorizadas, definir por quanto tempo ficará impedido de utilizar essas plataformas e deixar de receber publicidade relacionada às apostas.


(Com informações de Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta)

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