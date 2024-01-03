Maíra Cardi e Thiago Nigro vêm ao ES para evento de alta performance

Maíra Cardi e Thiago Nigro virão ao ES para evento de alta performance Crédito: Divulgação

A segunda edição do maior evento de alta performance profissional e pessoal do Espírito Santo já tem data para acontecer. Marcado para o dia 13 de janeiro, no Centro de Convenções de Vitória, “As Três Bases” é um convite a uma jornada de autodescoberta. Com mais de dez palestrantes, como Maíra Cardi e Thiago Nigro, esse encontro é uma imersão sobre como manter um bom desempenho na vida.

A programação deste ano é ainda mais robusta. Serão mais de 12 horas de imersão com palestrantes renomados em diversas áreas. Entre as novidades, está a participação do investidor e visionário no mercado financeiro, Thiago Nigro, do fenômeno da internet, mais conhecido como Papai Pop, Marcos Piangers, e da renomada jornalista Chris Pelajo. Também participam do evento Juarez Gustavo, Leandro Freitas e Thiago Candonga.

A jornalista Chris Pelajo será uma das palestrantes do evento "As Três Bases" Crédito: Divulgação

Outro destaque é o retorno de alguns participantes de 2023, como a influenciadora digital Maíra Cardi, a executiva global Dafna Blaschkauer e o pioneiro do Personal Branding no Brasil, Arthur Bender. Idealizado pelos empresários Rogério Salume, fundador da Wine, e Marcelo Braga, o evento contou com a participação de mais de 1.500 pessoas em sua primeira edição.

SOBRE O EVENTO

A proposta principal é atingir um estado de equilíbrio por meio de três pilares: “eu, relacionamento e trabalho”. Através destes, o indivíduo busca o cuidado inicial consigo mesmo para abrir caminho para a construção de relacionamentos sólidos. Esses são alguns dos meios que, segundo os organizadores, resultam em um desempenho bem-sucedido no trabalho.

“O ‘eu’ representa o cerne da busca pela harmonia entre corpo, mente e espírito. O ‘relacionamento’ destaca a importância das conexões interpessoais, forjando laços de amizade e família. Enquanto o ‘trabalho’ simboliza a busca constante pela evolução que nos impulsiona em direção ao sucesso”

Além de definir claramente esses pilares, a ênfase do projeto também está em equilibrar e atribuir a devida importância a cada um deles no dia a dia. Essa abordagem é considerada a chave para alcançar alta performance, sucesso e prosperidade, representando uma jornada de elevação pessoal e profissional.

Ainda de acordo com Rogério, essa experiência imersiva promete uma jornada profunda à essência da existência humana."Este evento não apenas oferece conhecimento, mas instiga a reflexão profunda sobre aspectos vitais da existência humana. É uma oportunidade ímpar de autoconhecimento e crescimento pessoal", pontua.

Para Marcelo Braga, o evento será perfeito para quem quer começar 2024 cheio de inspiração. “Este é o momento de desafiar os paradigmas, imergir em novas ideias e promover uma transformação profunda. Essa jornada não apenas esclarecerá nossos caminhos, mas também abrirá portas para atingirmos o ápice tanto em nossas vidas pessoais quanto profissionais”, afirma.

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