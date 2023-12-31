Programação da Globo em 2024 tem remake de "Renascer"; veja as novidades

Novela Renascer - José Inocêncio 2ª fase (Marcos Palmeira) e José Inocêncio 1ª fase (Humberto Carrão) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

“Vamos colocar nossos sonhos no ar”. É assim que a TV Globo anuncia algumas das muitas novidades da programação da emissora em 2024. Cabe a 'Renascer' puxar a linha das novas novelas. Com um olhar renovado para seus personagens e tramas, esta releitura segue atemporal com seus mistérios, dramas, amores, vingança e lendas.

A próxima novela das nove estreia dia 22 de janeiro com a história de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira), um homem obstinado e destemido, que carrega consigo a coragem e a vontade de se tornar alguém na vida. ‘Renascer’ é uma novela escrita por Bruno Luperi baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa, com direção artística de Gustavo Fernandez.

Família É Tudo

E as novelas, paixão dos brasileiros, chegam com outras novas tramas à grade da TV Globo em 2024. A próxima produção das sete, 'Família É Tudo', será uma comédia romântica sobre as alegrias, aventuras e conflitos que marcam as relações familiares. Tudo começará com o sonho da avó, Frida Mancini (Arlete Salles), que deseja reunir seus cinco netos – Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Electra (Juliana Paiva) e Plutão (Isacque Lopes) –, que estão há anos sem se ver. Seu maior objetivo é ver a família unida novamente, mas é seu desaparecimento que promove a união do clã. A obra, com previsão de estreia em março, é criada e escrita por Daniel Ortiz e dirigida por Fred Mayrink.

No Rancho Fundo

Ainda no primeiro semestre de 2024, estreia a próxima novela das seis, ‘No Rancho Fundo’. Escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman, a trama, livremente inspirada na peça 'A Capital Federal', de Artur Azevedo, é uma comédia romântica contemporânea que narra a trajetória de Quinota e sua família em meio às dificuldades do sertão, explorando o choque cultural e social da região com a metrópole.

Os Outros

Além das novelas, o público vai poder conferir mais de 10 séries imperdíveis. Entre elas, a primeira temporada de 'Os Outros', sucesso no Globoplay, que traz uma discussão sobre intolerância e dificuldade de diálogo na sociedade atual. A obra criada por Lucas Paraizo, com direção artística de Luisa Lima, narra a evolução dos conflitos entre dois casais vizinhos vividos por Wando (Milhem Cortaz) e Mila (Maeve Jinkings); e Cibele (Adriana Esteves) e Amâncio (Thomás Aquino), que entram em choque após a briga de seus filhos, Rogerio (Paulo Mendes) e Marcinho (Antonio Haddad), levando a consequências absurdas.

Encantado's

Também irá ao ar em 2024 a segunda temporada de ‘Encantado’s’, com novas histórias dos personagens que convivem entre o supermercado e a escola de samba administrados pelos irmãos Ponza, Olímpia (Vilma Melo) e Eraldo (Luis Miranda), no subúrbio do Rio de Janeiro. Criada por Renata Andrade e Thaís Pontes e escrita por elas com Chico Mattoso e Antônio Prata, que assinam a redação final, a série de humor tem direção artística de Henrique Sauer.

Sob Pressão

Sucesso sempre que é exibida, a série 'Sob Pressão' voltará à grade da TV Globo, em sua quinta e última temporada. Escrita por Lucas Paraizo e com direção artística de Andrucha Waddington, vai mostrar que a equipe do Hospital Edith de Magalhães passa a manifestar as sequelas de uma rotina de trabalho exaustiva e as marcas do seu sofrimento, tantas vezes velado. No elenco, Julio Andrade, Marjorie Estiano, David Junior, Pablo Sanábio e Bruno Garcia, entre outros.

SOB PRESSÃO TEMPORADA 5 Crédito: Globo/Victor Pollak

As Aventuras de José e Durval

Outra série original Globoplay que vai chegar à TV aberta em 2024 é ‘As Aventuras de José e Durval’, inspirada na vida e nas canções de Chitãozinho & Xororó. Estrelada pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas, com Andréia Horta, Marco Ricca, Augusto Madeira, entre outros, no elenco, a série mergulha na obra dos artistas desde a infância, quando a música já era presente em suas vidas, até o início da consagração nos palcos. E a seleção de filmes de 2024 também vai estar recheada de títulos de sucesso, muitos deles inéditos na TV aberta, como 'Mulher-Maravilha 1984', 'Duna', 'Cinderela' e 'A Guerra do Amanhã'.

BBB

Numa programação cheia de entretenimento, os reality shows não podem faltar: vem aí a 24ª edição 'Big Brother Brasil', repleta de novidades na dinâmica e no elenco, e um prêmio que pode chegar a três milhões de reais. Desta vez, para alcançá-lo, o campeão vai precisar atravessar um ritmo acelerado de jogo e uma votação dividida em duas etapas. Na primeira fase da temporada, o público vota em quem deseja que permaneça na casa, e o eliminado é o menos votado. Já na segunda, a votação é para eliminar um jogador, e deixa a competição o emparedado mais votado. Em ambas as fases, estarão disponíveis duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”, cada uma com peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos. Estreantes no time BBB, Luis Miranda comanda o quadro ‘Big Babado’, enquanto Marcos Veras assume o inédito ‘Vamo invadir sua casa’. Tudo isso – e mais um pouco – estreia no dia 8 de janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt.

The Masked Singer Brasil

A quarta temporada do 'The Masked Singer Brasil' também estreia em janeiro, deixando as tardes de domingo repletas de música, mistérios e novos mascarados. Sob o comando de Ivete Sangalo, a atração vem com novidades no time de jurados: José Loreto e Paulo Vieira são os mais novos detetives do grupo, que se juntam a Taís Araujo e Sabrina Sato na missão de estarem atentos a todos os detalhes para descobrir quem está por trás das máscaras. E tem mais gente chegando para compor o time do programa: Kenya Sade comanda as investigações frente a frente com os mascarados nos bastidores.

Estrela da Casa

E o inédito ‘Estrela da Casa’, que terá exibição na TV Globo e no Multishow, com transmissão ao vivo no Globoplay, vai dar visibilidade e meios necessários para que talentos lancem suas canções no mercado fonográfico nacional. Um formato original Globo, multiplataforma, que envolve duas grandes paixões nacionais: música e reality show de confinamento. Diferentes fases e dinâmicas prometem movimentar a moradia dos músicos, que vão viver diante do público várias etapas da construção de suas carreiras enquanto enfrentam os desafios da convivência diária em confinamento. ‘Estrela da Casa’ terá direção de gênero de Boninho e direção artística de Rodrigo Dourado e Creso Eduardo Macedo, e previsão de estreia no segundo semestre de 2024.

Os programas que fazem companhia no fim de semana chegam com quadros novos e fôlego renovado para o novo ano. O 'Caldeirão com Mion' ganha novos quadros e o 'Domingão do Huck' terá ainda mais tempo no ar, dividido em duas partes, a partir de abril.

Festivais

Na TV Globo a música segue de janeiro a janeiro na programação 2024, com a transmissão dos festivais 'Rock in Rio' e 'Lollapalooza', do 'Festival de Verão de Salvador' - este já no mês janeiro, com exibição nos dias 27 e 28 - do 'Circuito Sertanejo' e novas edições do 'Som Brasil', apresentado por Pedro Bial, que também retorna com o ‘Conversa com Bial’ e a segunda temporada do ‘Linha Direta’.

Carnaval

O Carnaval, a maior festa popular do país, se aproxima e a TV Globo prepara uma cobertura à altura para mostrar a folia dos blocos de rua, os shows dos desfiles na avenida e os bastidores das escolas de samba com ainda mais emoção, diversão e interatividade. A partir de janeiro, o ‘Glô na Rua’ dá start na folia e mostra o pré-carnaval em várias cidades do Brasil, valorizando o bom-humor, a criatividade, autoestima e a força dos foliões nos blocos de rua. Em fevereiro, TV Globo e Globoplay iniciam, oficialmente, o Carnaval Globeleza com a transmissão ao vivo da abertura do Carnaval de Salvador, com apresentação de Rita Batista. A transmissão dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, na sexta-feira e no sábado, e do Rio de Janeiro, no domingo e na segunda-feira, será conduzida pelos apresentadores Milton Cunha, Karine Alves e Alex Escobar.

Transmissões