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Folia

Carnaval de Vitória: fantasias do Grupo Especial custam a partir de R$ 100

Sete agremiações desfilam no dia 3 de fevereiro. Todas agremiações do Grupo Especial oferecem desconto para grupos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 13:44

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini
Atenção, foliões! Já estamos na contagem regressiva para o ziriguidum tomar conta do Sambão do Povo, nos dias 2 e 3 de fevereiro. As escolas de samba estão se preparando para fazer bonito na avenida, e - claro - você faz parte desta festa. Para quem não quer perder a oportunidade de sentir a emoção do sinal verde e viver o desfile, nada melhor do que garantir a sua fantasia.
Os preços do Grupo Especial variam de R$ 100 a R$ 250. Em caso de grupos, o valor tem desconto. Cada fantasia é elaborada para refletir a identidade única de cada escola de samba, incorporando elementos dos sambas enredos, cores vibrantes e detalhes artísticos que enchem os olhos dos foliões e espectadores.
Confira os valores por escola e onde comprar:

Novo Império

A Novo Império chega com o enredo "Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba", homenageando a cidade no extremo Norte capixaba - sua história, fauna, flora, os indígenas botocudos, o povo, e o futuro promissor do município.
A Novo Império foi a terceira escola a entrar na Avenida no sábado (11). Neste ano, ela tenta consagrar mais uma estrela no pavilhão
A Novo Império no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira
  • Serão comercializadas 14 alas 
  • As fantasias partem no valor de R$ 100 a R$ 180
  • Há desconto para grupos dependendo da quantidade de pessoas
  • Para comprar basta entrar em contato pelo WhatsApp com o número (27) 99840-3767
  • A previsão de entrega das fantasias é de um dia antes do desfile

Unidos de Jucutuquara

A Unidos de Jucutuquara vai defender o enredo “Gassho, Caminhos de Sabedoria". “Gassho” é um gesto de mão, e tem a ver com profundo respeito. A escola vai levar para a avenida a evolução do Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, desde a época das cabanas de madeira até a chegada dos templos e sua explosão para o turismo.
  • Serão comercializadas 13 alas no total, sendo 12 fantasias e uma ala sendo a camisa da Ala “Amigos da Nação”
  • Fantasias com no valor de R$ 200 no pix e R$ 215 no cartão de crédito
  • Grupos ganham desconto de 10% dependendo da quantidade de pessoas
  • As vendas estão sendo realizadas pelo site BrasilTicket
  • O dia da entrega será anunciado nas redes sociais da escola
  • Para mais informações basta entrar em contato com o WhatsApp da escola (27) 99924-3941

Independente de Boa Vista

A Independente de Boa Vista aposta no enredo "Viana Divinamente Brasileira", a agremiação vai homenagear a vizinha à Cariacica, sede da agremiação. No desfile, será contada a história de crescimento e resistência da cidade - seu potencial logístico, a força de seu desenvolvimento, e claro, seus encantos culturais e naturais.
  • Serão comercializadas 13 alas 
  • As fantasias partem no valor de R$ 250, que podem ser parceladas até 3x no cartão; a vista o valor é de R$ 225 
  • Para grupo acima de 5 pessoas o valor sai a R$200 
  • Para comprar basta entrar em contato com o número (27) 99925-1116 
  • A fantasia será entregue 2 dias antes ou no dia do desfile

Mocidade Unida da Glória (MUG)

A escola vai contar a história do famoso pintor Homero Massena, em "Massena: Um Olhar em Aquarela". O artista deixou um legado em obras com foco na natureza, escreveu livros e pintou o teto do Teatro Carlos Gomes. O museu com seu nome, na Prainha, foi tombado na década de 80 e é considerado um dos maiores patrimônios históricos de Vila Velha.
  • 12 alas serão comercializadas
  • Fantasias com preço único de R$199,90 
  • Grupos a partir de 10 pessoas tem desconto negociável 
  • Para comprar basta entrar em contato direto com o comercial responsável Michele Spalenza pelo número (27) 99976-6936
  • A entrega da fantasia acontecerá gradativamente na semana do desfile conforme o cronograma

Chegou o Que Faltava

A Chegou O Que Faltava vai em busca do título com "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena". A agremiação vai homenagear um grande símbolo da história do Centro de Vitória, o Glória, prédio clássico da história de Vitória.
  • Serão comercializadas 10 alas
  • As fantasias partem no valor de R$ 150 a R$ 180
  • Há desconto para grupos dependendo da quantidade de pessoas
  • Para comprar basta entrar em contato com o número (27) 99875-3669
  • A previsão de entrega é que seja de dois a três dias antes do desfile 

Unidos da Piedade

A Unidos da Piedade entra no sambão contando sua própria história com o enredo “Quilombo Piedade”. A escola vai exaltar seu território, histórias e memórias, identificando ancestralidades e valorizando a representatividade de seu povo e dos seus.
  • Serão comercializadas 16 alas
  • As fantasias partem no valor de R$ 180 a R$ 250
  • Para grupos acima de 3 pessoas há o desconto de 10%
  • As vendas estão sendo realizadas pelas redes sociais da escola (@unidosdapiedade) ou por telefone (27) 99758-5885 
  • A entrega das fantasias acontecerá na semana do desfile
Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Unidos da Piedade no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira

Pega no Samba

O Pega no Samba volta a desfilar na elite em 2024 com o enredo “Pérolas do Deserto”. A escola fará um mergulho nas arábias, contando a história dos Emirados Árabes Unidos, com seus nômades mercadores, seus desertos, a descoberta do petróleo, e todo o desenvolvimento e modernidade que vem do Oriente Médio.
  • Serão comercializadas 13 alas.
  • Fantasias com preço único de R$ 180
  • Adquirindo 10 fantasias ou mais, cada uma sai no valor de R$150. 
  • Para adquirir a fantasia, os interessados devem contatar os seguintes integrantes da escola pelo WhatsApp: Naara (27) 99327-3636, Thayná (27) 99954-2367, Thaís (27) 99650-3940.
  • A data de entrega das fantasias está estimada para iniciar no dia 27 de janeiro de 2024, uma semana antes do carnaval

Confira a ordem do Grupo Especial e os enredos:

  • 1. Novo Império: "Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba" 
  • 2. Unidos de Jucutuquara: "Gassho, Caminhos de Sabedoria" 
  • 3. Independente de Boa Vista: "Viana Divinamente Brasileira"
  • 4. Mocidade Unida da Glória (atual campeã): "Massena: Um Olhar em Aquarela" 
  • 5.  Chegou o Que Faltava: "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena" 
  • 6. Unidos da Piedade: "Quilombo Piedade" 
  • 7. Pega no Samba: "Pérolas do Deserto"

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