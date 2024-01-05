Carnaval de Vitória: fantasias do Grupo Especial custam a partir de R$ 100

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

Atenção, foliões! Já estamos na contagem regressiva para o ziriguidum tomar conta do Sambão do Povo, nos dias 2 e 3 de fevereiro . As escolas de samba estão se preparando para fazer bonito na avenida, e - claro - você faz parte desta festa. Para quem não quer perder a oportunidade de sentir a emoção do sinal verde e viver o desfile, nada melhor do que garantir a sua fantasia.

Os preços do Grupo Especial variam de R$ 100 a R$ 250. Em caso de grupos, o valor tem desconto. Cada fantasia é elaborada para refletir a identidade única de cada escola de samba, incorporando elementos dos sambas enredos, cores vibrantes e detalhes artísticos que enchem os olhos dos foliões e espectadores.

Confira os valores por escola e onde comprar:

Novo Império

A Novo Império chega com o enredo "Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba", homenageando a cidade no extremo Norte capixaba - sua história, fauna, flora, os indígenas botocudos, o povo, e o futuro promissor do município.

A Novo Império no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira

Serão comercializadas 14 alas

As fantasias partem no valor de R$ 100 a R$ 180

Há desconto para grupos dependendo da quantidade de pessoas

Para comprar basta entrar em contato pelo WhatsApp com o número (27) 99840-3767

A previsão de entrega das fantasias é de um dia antes do desfile

Unidos de Jucutuquara

A Unidos de Jucutuquara vai defender o enredo “Gassho, Caminhos de Sabedoria". “Gassho” é um gesto de mão, e tem a ver com profundo respeito. A escola vai levar para a avenida a evolução do Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, desde a época das cabanas de madeira até a chegada dos templos e sua explosão para o turismo.

Serão comercializadas 13 alas no total, sendo 12 fantasias e uma ala sendo a camisa da Ala “Amigos da Nação”

Fantasias com no valor de R$ 200 no pix e R$ 215 no cartão de crédito

Grupos ganham desconto de 10% dependendo da quantidade de pessoas

As vendas estão sendo realizadas pelo site BrasilTicket

O dia da entrega será anunciado nas redes sociais da escola

Para mais informações basta entrar em contato com o WhatsApp da escola (27) 99924-3941

Independente de Boa Vista

A Independente de Boa Vista aposta no enredo "Viana Divinamente Brasileira", a agremiação vai homenagear a vizinha à Cariacica, sede da agremiação. No desfile, será contada a história de crescimento e resistência da cidade - seu potencial logístico, a força de seu desenvolvimento, e claro, seus encantos culturais e naturais.

Serão comercializadas 13 alas

As fantasias partem no valor de R$ 250, que podem ser parceladas até 3x no cartão; a vista o valor é de R$ 225

Para grupo acima de 5 pessoas o valor sai a R$200

Para comprar basta entrar em contato com o número (27) 99925-1116

A fantasia será entregue 2 dias antes ou no dia do desfile

Mocidade Unida da Glória (MUG)

A escola vai contar a história do famoso pintor Homero Massena, em "Massena: Um Olhar em Aquarela". O artista deixou um legado em obras com foco na natureza, escreveu livros e pintou o teto do Teatro Carlos Gomes. O museu com seu nome, na Prainha, foi tombado na década de 80 e é considerado um dos maiores patrimônios históricos de Vila Velha.

12 alas serão comercializadas

Fantasias com preço único de R$199,90

Grupos a partir de 10 pessoas tem desconto negociável

Para comprar basta entrar em contato direto com o comercial responsável Michele Spalenza pelo número (27) 99976-6936

A entrega da fantasia acontecerá gradativamente na semana do desfile conforme o cronograma

Chegou o Que Faltava

A Chegou O Que Faltava vai em busca do título com "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena". A agremiação vai homenagear um grande símbolo da história do Centro de Vitória, o Glória, prédio clássico da história de Vitória.

Serão comercializadas 10 alas

As fantasias partem no valor de R$ 150 a R$ 180

Há desconto para grupos dependendo da quantidade de pessoas

Para comprar basta entrar em contato com o número (27) 99875-3669

A previsão de entrega é que seja de dois a três dias antes do desfile

Unidos da Piedade

A Unidos da Piedade entra no sambão contando sua própria história com o enredo “Quilombo Piedade”. A escola vai exaltar seu território, histórias e memórias, identificando ancestralidades e valorizando a representatividade de seu povo e dos seus.

Serão comercializadas 16 alas

As fantasias partem no valor de R$ 180 a R$ 250

Para grupos acima de 3 pessoas há o desconto de 10%

As vendas estão sendo realizadas pelas redes sociais da escola (@unidosdapiedade) ou por telefone (27) 99758-5885

A entrega das fantasias acontecerá na semana do desfile

Unidos da Piedade no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira

Pega no Samba

O Pega no Samba volta a desfilar na elite em 2024 com o enredo “Pérolas do Deserto”. A escola fará um mergulho nas arábias, contando a história dos Emirados Árabes Unidos, com seus nômades mercadores, seus desertos, a descoberta do petróleo, e todo o desenvolvimento e modernidade que vem do Oriente Médio.

Serão comercializadas 13 alas.

Fantasias com preço único de R$ 180

Adquirindo 10 fantasias ou mais, cada uma sai no valor de R$150.

Para adquirir a fantasia, os interessados devem contatar os seguintes integrantes da escola pelo WhatsApp: Naara (27) 99327-3636, Thayná (27) 99954-2367, Thaís (27) 99650-3940.

A data de entrega das fantasias está estimada para iniciar no dia 27 de janeiro de 2024, uma semana antes do carnaval

Confira a ordem do Grupo Especial e os enredos: