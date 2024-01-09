Verão 2024: veja programação de shows gratuitos na Grande Vitória

Janeiro chegou bombando de atrações culturais, e, com o mês, ganhamos vários shows espalhados pela Grande Vitória. Prefeituras prometem diversão e entretenimento na estação mais quente do ano.
Um detalhe básico (o que é bem mais interessante): tudo é 0800, ou seja, grátis. Se você mora pela região ou está passando uma temporada no Espírito Santo, fique ligado, pois agora vamos listar alguns dos eventos imperdíveis.
VITÓRIA
Pelo segundo ano consecutivo, a Arena de Verão está rolando em Vitória, na orla de Camburi, com palco montado na altura do antigo Hotel Aruan, entre os quiosques 4 e 5, em Jardim da Penha. A programação rola até o dia 28 de janeiro, contando com atrações capixabas e nacionais.
- Sexta - 12/1
- Sábado - 13/1
- Domingo - 14/1
- Sexta - 19/1
- Sábado - 20/1
- Domingo - 21/1
- Sexta - 26/1
- Sábado - 27/1
- Domingo - 28/1
SERRA
No município mais populoso do ES teremos um cardápio de shows com diversas atrações locais e nacionais. Serranos e turistas poderão aproveitar a estação com muita cultura. Os espetáculos serão realizados em Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida.
JACARAÍPE - Praça Encontro das Águas
- Sábado (13/1): Cheiro Moreno (20h) e João Felipe e Rafael (22h)
- Sábado (20/1): Tati Azevedo (20h) e Tarados em Samba (22h)
- Domingo (21/1): XIV Manifesto LGBTI, com shows de Morenna, Laila Orlande, Thiago Pantaleão e DJ Japa (15h)
- Sexta (26/1): Via Aérea (20h) e Olodum (22h)
- Sábado (27/1) Rubens Neto (20h) e Cheiro da Cor (22h)
- Domingo (28/1): Evento Jesus é a onda, com +Que Amigos, Dalvimar Gallo e Xandão (17h), Santa Missa (19h), Samaria, com Hugo Santos (21h)
MANGUINHOS - Praça Principal da Vila
- Sábado (13/1): Mary Di (20h) e Pura Vida (22h)
- Sábado (20/1): Cidade Sol (20h) e Marcelo Ribeiro (22h)
- Domingo (21/1): Amaro Lima (17h) e Maxuiba (19h)
- Sábado (27/1): Herloy (20h) e Leley do Cavaco (22h)
NOVA ALMEIDA - Praça em frente à Igreja dos Reis Magos
- Quinta (18/1): Missa Campal com Padre André Paiva (19h) e Diego Santana (22h)
- Sexta (19/1): Escondida do Mastro (18h), Missa Campal, com o Padre André Paiva (19h), Banda Recongo (21h) e Banda Cheiro da Cor (22h30)
- Sábado (20/1): Alvorada com queima de fogos e congada (5h), Missa no palco da Igreja dos Reis Magos (16h), Cortejo das bandas de Congo (18h), Dalzy Sales (20h30), Fincada do Mastro (21h10), Show pirotécnico (21h30) e Tierry (22h)
VILA VELHA
O canela-verde contará com uma série de atividades que vão desde shows musicais até práticas esportivas. Os eventos rolam de 12 a 28 de janeiro. O esperado "Jesus Vida Verão", que conta com apoio da TV Gazeta, também consta na programação, como o Festival Delírio Tropical, apoiado pela Rede Gazeta.
JESUS VIDA VERÃO - Praia de Itapuã
- Quarta (10/1): Preto no Branco, Gabriela Reis, de Ibiraçu, Flávia Quintino, de Vila Velha e Herdeiros de Cristo, de Aracruz
- Quinta (11/1): Júlia Vitória e Midian Lima
- Sexta (12/1): Isaias Saad e DV PV
- Sábado (13/1): Anderson Freire e André & Felipe
- FESTIVAL DELÍRIO TROPICAL - Praia de Itapuã
- Quarta (17/1): Kids; Grupo Estripulia (17h) e Macakids (18h30)
- Quinta (18/1): Rafael Oliveira (16h), Diogo Rosa (17h30), Casaca, convida Tambor de Jacaranema (19h) e Amaro Lima em Noite Manimal (21h)
- Sexta (19/1): Intóxicos (13h), Gastação Infinita convida Maré Tardia (14h), Zé Maholics (16h), Dona Fran (17h30 ), Mukeka di Rato convida Roberta de Razão (19h) e Dead Fish (21h)
- Sábado (20/1): Samba Soul (17h), Gavi convida Dan Abranches & Ada Kofi (19h) e Xá da Índia convida Tamy (21h)
- Domingo (21/1): Regional da Nair (9h), Rodrigo CX convida Anderson Ventura (12h30), Barbara Grecco convida Amanda Requião (14h30), Chorou Bebel convida Lore Dalvi (16h30) e Rastaclone convida Metteoro (18h30)
- Quarta (24/1): Grupo Campanelli (17h) e Mundo Bita (18h30)
- Quinta (25/1): Heckel Ferreira (16h), Klebson Carrera (17h30) e Aurora Gordon (19h)
- Sexta (26/1): Herança Negra convida Vegano MC (16h), Dudu MC convida Noventa (17h30), Morenna (19h), Faraó & banda Funk Retrô (21h) e DJ Negana
- Sábado (27/1): Samba Criolo convida Leozinho (10h), Som de Fogueira convida Bela Mattar (13h30), Flavinha Mendonça convida Alan Venturini (15h), Andrea Nery convida Elaine Augusta & Brenda Mozer (17h), Já Gamei convida Mania de Samba (19h) e Samba Ju (21h) e DJ Karolla
- Domingo (28/1): Cidade do Reggae (12h30), Pura Vida convida Rosa Chá (14h30), Macucos convida Jota 3 (16h) e André Prando convida Chico Chico (17h30)
CARIACICA
Foi repassado a HZ que a programação de janeiro continua sendo definida pela Prefeitura de Cariacica.
VIANA
A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Viana informou a HZ que, por enquanto, nenhuma programação de verão foi definida.