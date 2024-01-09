Verão 2024: veja programação de shows gratuitos na Grande Vitória

Xanddy Harmonia, Banda Eva e Xande de Pilares se apresentam na Praia de Camburi Crédito: Reprodução/Instagram

Janeiro chegou bombando de atrações culturais, e, com o mês, ganhamos vários shows espalhados pela Grande Vitória. Prefeituras prometem diversão e entretenimento na estação mais quente do ano.

Um detalhe básico (o que é bem mais interessante): tudo é 0800, ou seja, grátis. Se você mora pela região ou está passando uma temporada no Espírito Santo, fique ligado, pois agora vamos listar alguns dos eventos imperdíveis.

VITÓRIA

Pelo segundo ano consecutivo, a Arena de Verão está rolando em Vitória, na orla de Camburi, com palco montado na altura do antigo Hotel Aruan, entre os quiosques 4 e 5, em Jardim da Penha. A programação rola até o dia 28 de janeiro, contando com atrações capixabas e nacionais.

Sexta - 12/1 Dona Fran (18h), Douglas Lopes (20h) e Frejat (22h)

Sábado - 13/1 Chico Chagas (18h), André Prando (20h) e Alexandre Peixe (22h)

Domingo - 14/1 Samba Soul (20h) e Banda Eva (22h)

Sexta - 19/1

Som da Fogueira (18h), Xá da Índia (20h) e Xanddy (Harmonia) (22h)

Sábado - 20/1

Mauricio Pas (20h) e Theo Rubia (22h)

Domingo - 21/1

Nano Viana (20h) e Padre Anderson Gomes (22h)

Sexta - 26/1

Leley do Cavaco (18h), Juana Zancheta (20h) e Xande Pilares (22h)

Sábado - 27/1

Diego Lira e Osquestra Ammor (20h) e Xumbrega & Amigos (22h)

Domingo - 28/1

Pega no Samba (18h), Novo Império (19h), Piedade (20h), Chegou O Que Faltava (21h) e Jucutuquara (22h)



SERRA

No município mais populoso do ES teremos um cardápio de shows com diversas atrações locais e nacionais. Serranos e turistas poderão aproveitar a estação com muita cultura. Os espetáculos serão realizados em Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida.

JACARAÍPE - Praça Encontro das Águas

Sábado (13/1): Cheiro Moreno (20h) e João Felipe e Rafael (22h)

Cheiro Moreno (20h) e João Felipe e Rafael (22h) Sábado (20/1): Tati Azevedo (20h) e Tarados em Samba (22h)

Tati Azevedo (20h) e Tarados em Samba (22h) Domingo (21/1): XIV Manifesto LGBTI, com shows de Morenna, Laila Orlande, Thiago Pantaleão e DJ Japa (15h)

XIV Manifesto LGBTI, com shows de Morenna, Laila Orlande, Thiago Pantaleão e DJ Japa (15h) Sexta (26/1): Via Aérea (20h) e Olodum (22h)

Via Aérea (20h) e Olodum (22h) Sábado (27/1) Rubens Neto (20h) e Cheiro da Cor (22h)

Rubens Neto (20h) e Cheiro da Cor (22h) Domingo (28/1): Evento Jesus é a onda, com +Que Amigos, Dalvimar Gallo e Xandão (17h), Santa Missa (19h), Samaria, com Hugo Santos (21h)

MANGUINHOS - Praça Principal da Vila

Sábado (13/1): Mary Di (20h) e Pura Vida (22h)

Mary Di (20h) e Pura Vida (22h) Sábado (20/1): Cidade Sol (20h) e Marcelo Ribeiro (22h)

Cidade Sol (20h) e Marcelo Ribeiro (22h) Domingo (21/1): Amaro Lima (17h) e Maxuiba (19h)

Amaro Lima (17h) e Maxuiba (19h) Sábado​ (27/1): Herloy (20h) e Leley do Cavaco (22h)

NOVA ALMEIDA - Praça em frente à Igreja dos Reis Magos

Quinta (18/1): Missa Campal com Padre André Paiva (19h) e Diego Santana (22h)

Missa Campal com Padre André Paiva (19h) e Diego Santana (22h) Sexta (19/1): Escondida do Mastro (18h), Missa Campal, com o Padre André Paiva (19h), Banda Recongo (21h) e Banda Cheiro da Cor (22h30)

Escondida do Mastro (18h), Missa Campal, com o Padre André Paiva (19h), Banda Recongo (21h) e Banda Cheiro da Cor (22h30) Sábado (20/1): Alvorada com queima de fogos e congada (5h), Missa no palco da Igreja dos Reis Magos (16h), Cortejo das bandas de Congo (18h), Dalzy Sales (20h30), Fincada do Mastro (21h10), Show pirotécnico (21h30) e Tierry (22h)

VILA VELHA

O canela-verde contará com uma série de atividades que vão desde shows musicais até práticas esportivas. Os eventos rolam de 12 a 28 de janeiro. O esperado "Jesus Vida Verão", que conta com apoio da TV Gazeta, também consta na programação, como o Festival Delírio Tropical, apoiado pela Rede Gazeta.

JESUS VIDA VERÃO - Praia de Itapuã

Quarta (10/1): Preto no Branco, Gabriela Reis, de Ibiraçu, Flávia Quintino, de Vila Velha e Herdeiros de Cristo, de Aracruz

Preto no Branco, Gabriela Reis, de Ibiraçu, Flávia Quintino, de Vila Velha e Herdeiros de Cristo, de Aracruz Quinta (11/1): Júlia Vitória e Midian Lima

Júlia Vitória e Midian Lima Sexta (12/1): Isaias Saad e DV PV

Isaias Saad e DV PV Sábado (13/1): Anderson Freire e André & Felipe

FESTIVAL DELÍRIO TROPICAL - Praia de Itapuã

Quarta (17/1): Kids; Grupo Estripulia (17h) e Macakids (18h30)

Kids; Grupo Estripulia (17h) e Macakids (18h30) Quinta (18/1): Rafael Oliveira (16h), Diogo Rosa (17h30), Casaca, convida Tambor de Jacaranema (19h) e Amaro Lima em Noite Manimal (21h)

Rafael Oliveira (16h), Diogo Rosa (17h30), Casaca, convida Tambor de Jacaranema (19h) e Amaro Lima em Noite Manimal (21h) Sexta (19/1): Intóxicos (13h), Gastação Infinita convida Maré Tardia (14h), Zé Maholics (16h), Dona Fran (17h30 ), Mukeka di Rato convida Roberta de Razão (19h) e Dead Fish (21h)

Intóxicos (13h), Gastação Infinita convida Maré Tardia (14h), Zé Maholics (16h), Dona Fran (17h30 ), Mukeka di Rato convida Roberta de Razão (19h) e Dead Fish (21h) Sábado (20/1): Samba Soul (17h), Gavi convida Dan Abranches & Ada Kofi (19h) e Xá da Índia convida Tamy (21h)

Samba Soul (17h), Gavi convida Dan Abranches & Ada Kofi (19h) e Xá da Índia convida Tamy (21h) Domingo (21/1): Regional da Nair (9h), Rodrigo CX convida Anderson Ventura (12h30), Barbara Grecco convida Amanda Requião (14h30), Chorou Bebel convida Lore Dalvi (16h30) e Rastaclone convida Metteoro (18h30)

Regional da Nair (9h), Rodrigo CX convida Anderson Ventura (12h30), Barbara Grecco convida Amanda Requião (14h30), Chorou Bebel convida Lore Dalvi (16h30) e Rastaclone convida Metteoro (18h30) Quarta (24/1): Grupo Campanelli (17h) e Mundo Bita (18h30)

Grupo Campanelli (17h) e Mundo Bita (18h30) Quinta (25/1): Heckel Ferreira (16h), Klebson Carrera (17h30) e Aurora Gordon (19h)

Heckel Ferreira (16h), Klebson Carrera (17h30) e Aurora Gordon (19h) Sexta (26/1): Herança Negra convida Vegano MC (16h), Dudu MC convida Noventa (17h30), Morenna (19h), Faraó & banda Funk Retrô (21h) e DJ Negana

Herança Negra convida Vegano MC (16h), Dudu MC convida Noventa (17h30), Morenna (19h), Faraó & banda Funk Retrô (21h) e DJ Negana Sábado (27/1): Samba Criolo convida Leozinho (10h), Som de Fogueira convida Bela Mattar (13h30), Flavinha Mendonça convida Alan Venturini (15h), Andrea Nery convida Elaine Augusta & Brenda Mozer (17h), Já Gamei convida Mania de Samba (19h) e Samba Ju (21h) e DJ Karolla

Samba Criolo convida Leozinho (10h), Som de Fogueira convida Bela Mattar (13h30), Flavinha Mendonça convida Alan Venturini (15h), Andrea Nery convida Elaine Augusta & Brenda Mozer (17h), Já Gamei convida Mania de Samba (19h) e Samba Ju (21h) e DJ Karolla Domingo (28/1): Cidade do Reggae (12h30), Pura Vida convida Rosa Chá (14h30), Macucos convida Jota 3 (16h) e André Prando convida Chico Chico (17h30)

CARIACICA

Foi repassado a HZ que a programação de janeiro continua sendo definida pela Prefeitura de Cariacica.

VIANA